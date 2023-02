Pressfocus Na zdjęciu: Kingsley Coman

Bayern Monachium – Union Berlin: typy i kursy na mecz Bundesligi. Kto by przypuszczał, że w sezonie 2022/23 spotkanie Bayernu z Unionem Berlin określalibyśmy mianem starcia na szczycie. Żelaźni rozgrywają znakomity sezon, a ich piękny sen o Lidze Mistrzów trwa. W lidze mają tyle samo punktów co Bawarczycy, a piłkarze wyglądają na wyjątkowo zmotywowanych.

Bayern – Union, typy i przewidywania

Po kilku pewnych zwycięstwach wydawało się, że Bayern Monachium powraca na właściwe tory. Niestety, spotkanie z Borussią Moenchengladbach wykazało, że rzeczywistość jest inna. Drużyna Juliana Nagelsmanna doznała niespodziewanej porażki, co spowodowało, że straciła swoją przewagę nad innymi zespołami w tabeli. Obecnie, po 21 kolejkach, Bayern Monachium ma na swoim koncie 43 punkty, co oznacza, że znajduje się w tej samej pozycji co Borussia Dortmund oraz Union Berlin. Warto dodać, że drużyna ma tylko trzy punkty przewagi nad czwartym w tabeli Freiburgiem. Tamten mecz potoczył się jedynak wyjątkowo nie po myśli Die Roten.

Union Berlin zdecydowanie jest rewelacją tegorocznego sezonu. Ekipa z niemieckiej stolicy nie tylko świetnie spisuje się w lidze, ale również w europejskich pucharach. Podopieczni Ursa Fischera pokonali Ajax Amsterdam 3-1 w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Europy, co pozwoliło im na awans do kolejnej rundy. W 2023 roku drużyna jest niepokonana, wygrywając siedem meczów i remisując dwa po wznowieniu rozgrywek po mundialu w Katarze. Czy pary wystarczy do końca sezonu? Kibice wierzą, że tak. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Bayern – Union, ostatnie wyniki

Znakomity bilans ostatnich meczów Bayernu Monachium zaburzyła porażka z Borussią Moenchengladbach. Niemal całe spotkanie Bawarczycy musieli jednak wówczas grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla Dayota Upmecano. W komplecie Die Roten wygrywali pewnie kolejne mecze, pokonując Mainz, Wolfsburg, Bochum, a także Paris-Saint Germain w wyjazdowym meczu w ⅛ Ligi Mistrzów.

Fantastycznie w roku 2023 wygląda Union Berlin. Żelaźni nie doznali jeszcze ani jednej porażki. Mogą za to pochwalić się czterema zwycięstwami i dwoma remisami w ostatnich meczach. Na uznanie zasługuje zwłaszcza ostatnie spotkanie z Ajaksem Amsterdam w fazie pucharowej Ligi Europy. Klub z Berlina wygrał w rewanżu 3:1 i zakwalifikował się do kolejnej rundy.

Bayern – Union, sytuacja kadrowa

W najbliżej kolejce ligowej na pewno nie zagrają zmagający się z poważnymi kontuzjami Manuel Neuer i Lucas Hernandez. Zabraknie też zawieszonego za czerwoną kartkę Dayota Upamecano. Wątpliwy wydaje się też występ Noussaira Mazraouiego. Julian Nagelsmann zapowiedział, że w kadrze znajdzie się już Sadio Mne.

Jedynymi absencjami po stronie gości są braki kontuzjowanych Andrasa Schafera i Jakoba Buska. Duńczyk w tym sezonie nie rozegrał ani jednego spotkania.

Bayern – Union, historia

Union na własnym stadionie w tym sezonie już raz postawił się Bayernowi i zremisował 1:1 po dość wyrównanym starciu. Żelaźni co prawda nie wygrali jeszcze nigdy z Bawarczykami, jednak na ostatnie pięć pojedynków zanotowali aż trzy remisy. Można zatem powiedzieć, że posiadają w pewnym stopniu patent na tego rywala. Jedyne dwa, choć wysokie zwycięstwa Bawarczyków przypadają na sezon 2021/22. Wówczas Bayern wygrał na wyjeździe 5:2, a na własnym stadionie aż 4:0.

Bayern – Union, kursy bukmacherskie

Mimo dobrej formy i wysokiej pozycji w tabeli Unionu to Bayern wskazywany jest jako murowany faworyt niedzielnego starcia na szczycie Bundesligi. Kursy na wygraną Die Roten wynosi zaledwie 1.38. Dla porównania typ na zwycięstwo Unionu Berlin to nawet 8.60. Jeśli zamierzacie obstawić ten mecz, warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie otrzymać bonus bez depozytu w wysokości 30 złotych. Aby skorzystać z promocji, należy wpisać STS kod promocyjny GOAL przy zakładaniu konta.

Bayern – Union, kto wygra

Bayern – Union, przewidywane składy

Bayern – Union, transmisja

Mecz na Allianz Arena w Monachium pomiędzy Bayernem i Unionem Berlin odbędzie się 26 lutego o godzinie 17:30. Transmisja spotkania będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

