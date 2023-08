PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Arka Gdynia – Polonia Warszawa, typy i przewidywania

Trzecia kolejka Fortuna 1 Ligi powoli dobiega końca. Przedostatnim spotkaniem w tej serii gier będzie poniedziałkowa potyczka Arki Gdynia z Polonią Warszawa. Obu zespołom w najbliższym meczu zależy na komplecie punktów, bowiem Żółto-Niebiescy na swoim koncie mają tylko dwa oczka, a Czarne Koszule jeszcze nie zdobyły żadnego punktu.

Faworytem w tym spotkaniu bez wątpienia są gospodarze, którzy mają dużo większe doświadczenie na drugim poziomie rozgrywkowym. Nasz typ: wygrana Arki Gdynia.

Arka Gdynia – Polonia Warszawa, sytuacja kadrowa

Nie ma żadnych informacji o absencjach zarówno w obozie gospodarzy, jak i gości.

Arka Gdynia – Polonia Warszawa, ostatnie wyniki

Żółto-Niebiescy rywalizację w Fortuna 1 Lidze 2023/2024 rozpoczęli od dwóch remisów – 2:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza oraz 0:0 z Górnikiem Łęczna. Czarne Koszule mogą mówić o jeszcze gorszym starcie, ponieważ najpierw przegrali 2:3 z GKS-em Tychy, a następnie takim samym stosunkiem bramkowym ulegli Wiśle Kraków (2:3).

Arka Gdynia – Polonia Warszawa, historia

Obie ekipy po raz ostatni stanęły naprzeciwko siebie w 2013 roku. Jeśli spojrzymy na wyniki pięciu poprzednich starć, to lepiej wypada Polonia Warszawa, który triumfowała trzy razy. Arka Gdynia w tym czasie odniosła jedno zwycięstwo i padł jeden remis.

Arka Gdynia – Polonia Warszawa, kursy bukmacherskie

Arka Gdynia – Polonia Warszawa, przewidywane składy

Arka: Chudy – Marcjanik, Lipkowski, Stolc, Gojny – Kobacki, Milewski, Bednarski – Skóra, Predenkiewicz – Czubak

Polonia: Kuchta – Kowalski-Haberek, Grudniewski, Wełna – Pawłowski, Koton, Marciniec, Fadecki – Bajdur, Kluska – Tomczyk

Arka Gdynia – Polonia Warszawa, kto wygra?

Arka Gdynia – Polonia Warszawa, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport. Początek spotkania na Stadionie GOSiR w Gdyni w poniedziałek, 7 sierpnia o godzinie 18:00.

