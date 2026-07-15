Flick wybrał idealny transfer i nie jest nim Alvarez. Duet marzeń z Yamalem

FC Barcelona analizuje kolejne warianty wzmocnienia składu, a Hansi Flick ma już swojego faworyta. Niemiec szczególnie docenił jednego z reprezentantów Hiszpanii podczas mundialu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Lamine Yamal

Flick zachwycony Pedro Porro

Pedro Porro znalazł się wysoko na liście życzeń Hansiego Flicka. Według Fichajes.net trener FC Barcelony uważa prawego obrońcę za idealne wzmocnienie przed sezonem 2026/27.

Kluczowe znaczenie miały występy reprezentacji Hiszpanii na mistrzostwach świata. Porro bardzo dobrze współpracował na prawej stronie z Lamine’em Yamalem, a ich boiskowe porozumienie miało przekonać Flicka oraz dział sportowy Barcelony.

26-latek pasuje do pomysłu niemieckiego szkoleniowca. Potrafi wysoko podłączać się do ataku, ale jednocześnie szybko wraca na swoją pozycję. To profil przydatny w zespole, który chce agresywnie pressować i natychmiast reagować po stracie piłki.

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Jego obecność mogłaby też dać Yamalowi więcej swobody. Porro dobrze radzi sobie w pojedynkach i potrafi tworzyć przewagę na skrzydle.

Problemem pozostają pieniądze. Porro niedawno przedłużył kontrakt z Tottenhamem do czerwca 2031 roku, dlatego angielski klub ma bardzo mocną pozycję negocjacyjną.

Tottenham oczekuje za Hiszpana około 80 milionów euro. Taka kwota jest obecnie poza zasięgiem Barcelony, która musi ostrożnie zarządzać budżetem i ma również inne pozycje wymagające wzmocnienia.

Na sprzedaż nie chce zgodzić się także Roberto De Zerbi. Trener Tottenhamu traktuje Porro jako ważną część swojego projektu i nie zamierza pozwalać mu odejść bez wyjątkowo wysokiej oferty.