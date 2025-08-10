Znicz Pruszków - Polonia Warszawa to ostatnie niedzielne starcie czwartej kolejki Betclic 1. Ligi. Derbowa potyczka zapowiada się interesująco. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Znicza Pruszków

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa, gdzie oglądać?

Znicz Pruszków i Polonia Warszawa to ekipy, które w tabeli dzielą obecnie cztery punkty. Czarne Koszule w tej kampanii mają na koncie po jednym zwycięstwie, remisie i porażce. Pruszkowianie natomiast przegrali trzy kolejne spotkania.

Znicz do niedzielnej batalii przystąpi po srogiej lekcji futbolu, jaką udzieliła mu Wieczysta Kraków (4:0). Polonia z kolei ma za sobą cenne zwycięstwo ze spadkowiczem z PKO BP Ekstraklasy – Stalą Mielec (3:1). Dzięki temu stołeczna drużyna wróciła na zwycięski szlak po wcześniejszej porażce z GKS-em Tychy (1:2).

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa, transmisja w TV

Starcie z Pruszkowa nie będzie do obejrzenia w żadnej tradycyjnej telewizji. Kibicom pozostaje zatem tylko opcja internetowa.

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa, transmisja online

Mecz z udziałem Znicza Pruszków z Polonią Warszawa będzie do zobaczenia na stronie TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Rywalizacja zacznie się o godzinie 19:30. Skomentują ją Jan Micygiewiecz i Michał Zachodny.

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa, kto wygra?

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na wygraną mają goście. Typ na zwycięstwo Polonii oszacowano na 2.20. Z kolei dla porównania wariant na wygraną Znicza wyceniono na 2.95.

Znicz Pruszków Polonia Warszawa 2.95 3.50 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2025 14:57 .

Gdzie obejrzeć mecz Znicz Pruszków – Polonia Warszawa? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Znicz Pruszków – Polonia Warszawa? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (10 sierpnia) o godzinie 19:30.

