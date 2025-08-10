Znicz Pruszków – Polonia Warszawa, gdzie oglądać?
Znicz Pruszków i Polonia Warszawa to ekipy, które w tabeli dzielą obecnie cztery punkty. Czarne Koszule w tej kampanii mają na koncie po jednym zwycięstwie, remisie i porażce. Pruszkowianie natomiast przegrali trzy kolejne spotkania.
Znicz do niedzielnej batalii przystąpi po srogiej lekcji futbolu, jaką udzieliła mu Wieczysta Kraków (4:0). Polonia z kolei ma za sobą cenne zwycięstwo ze spadkowiczem z PKO BP Ekstraklasy – Stalą Mielec (3:1). Dzięki temu stołeczna drużyna wróciła na zwycięski szlak po wcześniejszej porażce z GKS-em Tychy (1:2).
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Znicz Pruszków – Polonia Warszawa, transmisja w TV
Starcie z Pruszkowa nie będzie do obejrzenia w żadnej tradycyjnej telewizji. Kibicom pozostaje zatem tylko opcja internetowa.
Znicz Pruszków – Polonia Warszawa, transmisja online
Mecz z udziałem Znicza Pruszków z Polonią Warszawa będzie do zobaczenia na stronie TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Rywalizacja zacznie się o godzinie 19:30. Skomentują ją Jan Micygiewiecz i Michał Zachodny.
Ponadto starcie w ramach czwartej kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.
Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Znicz Pruszków – Polonia Warszawa, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Znicza
- wygraną Ruchu
- remisem
0 Votes
Znicz Pruszków – Polonia Warszawa, kursy bukmacherskie
Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na wygraną mają goście. Typ na zwycięstwo Polonii oszacowano na 2.20. Z kolei dla porównania wariant na wygraną Znicza wyceniono na 2.95.
Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.
Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (10 sierpnia) o godzinie 19:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.