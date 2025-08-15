Zagłębie – Lechia, gdzie oglądać?
Zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od starcia, w którym Zagłębie Lubin przed własną publicznością zmierzy się z Lechią Gdańsk. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Koroną Kielce (1:1).
Lechia Gdańsk natomiast w miniony poniedziałek rozegrała niezwykle trudne spotkanie z Motorem Lublin, które zakończyło się podziałem punktów (3:3). Nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ obie drużyny będą chciały sięgnąć po pierwsze ligowe zwycięstwo w nowym sezonie.
Zagłębie – Lechia, transmisja w TV
Spotkanie Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5.
Zagłębie – Lechia, transmisja online
Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.
- Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
- Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
- Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.
Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Zagłębie – Lechia, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Zagłębia
- remisem
- wygraną Lechii
0 Votes
Zagłębie – Lechia, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem piątkowej potyczki jest Zagłębie Lubin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.30. W przypadku zwycięstwie Lechii Gdańsk natomiast sięga nawet 3.00.
Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w piątek (15 sierpnia) o godzinie 18:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.