Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk: Transmisja w TV i online. W piątek odbędzie się interesujące starcie w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Zagłębie - Lechia.

PressFocus Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Zagłębie – Lechia, gdzie oglądać?

Zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od starcia, w którym Zagłębie Lubin przed własną publicznością zmierzy się z Lechią Gdańsk. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Koroną Kielce (1:1).

Lechia Gdańsk natomiast w miniony poniedziałek rozegrała niezwykle trudne spotkanie z Motorem Lublin, które zakończyło się podziałem punktów (3:3). Nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ obie drużyny będą chciały sięgnąć po pierwsze ligowe zwycięstwo w nowym sezonie.

Zagłębie – Lechia, transmisja w TV

Spotkanie Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5.

Zagłębie – Lechia, transmisja online

Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Zagłębie – Lechia, kto wygra?

Zagłębie – Lechia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem piątkowej potyczki jest Zagłębie Lubin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.30. W przypadku zwycięstwie Lechii Gdańsk natomiast sięga nawet 3.00.

Zagłębie Lubin Lechia Gdańsk 2.50 3.60 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2025 10:57 .

Gdzie oglądać mecz Zagłębie – Lechia? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie – Lechia? Mecz odbędzie się już w piątek (15 sierpnia) o godzinie 18:00.

