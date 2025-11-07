Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

Marcel Łubik

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: gdzie oglądać?

Piątkowa batalia z udziałem Zagłębia Lubin i Górnika Zabrze będzie dostępna w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisje ze spotkań w PKO BP Ekstraklasie zapewniają stacje CANAL_. Nadawca jest właścicielem 100 procent praw do transmisji meczów rozgrywek wraz ze skrótami, które są dostępne między innymi w magazynach Liga+ czy Liga+ Extra. Spotkanie można tez śledzić na platformie streamingowej CANAL+, z której można korzystać w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

Zagłębie Lubin i Górnik Zabrze to drużyny, które przed startem rywalizacji dzieli różnica 11 oczek. Miedziowi przystąpią do potyczki po dwóch z rzędu remisach. 14-kortny mistrz Polski pokonał natomiast tydzień temu wysoko Arkę Gdynia (5:1).

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: transmisja w TV

Transmisja z piątkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze rozpocznie się w piątek, 7 listopada o godzinie 20:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Sprawozdawcami spotkania będą Bartosz Gleń i Remigiusz Jezierski.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na arenie w Lubinie. Mecz z udziałem Zagłębia i Górnika będzie dostępny w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

