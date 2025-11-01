WTA Finals 2025: gdzie oglądać? Transmisja na żywo za darmo

WTA Finals 2025: gdzie oglądać? Transmisja z tego turnieju będzie dostępna w TV oraz online - także za darmo u bukmacherów.

Juergen Hasenkopf / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

WTA Finals 2025: gdzie oglądać na żywo?

Finałowy turniej sezonu WTA 2025 rozgrywany jest w Rijadzie, gdzie osiem najlepszych tenisistek świata rywalizuje o tytuł mistrzyni kończącego się roku. Wśród nich znajduje się także Iga Świątek, która broni tytułu zdobytego w 2024 roku. Transmisje z WTA Finals dostępne są zarówno w telewizji, jak i online, a część z nich można obejrzeć całkowicie za darmo.

WTA Finals 2025: gdzie oglądać za darmo?

Spotkania WTA Finals 2025 można oglądać za darmo w STS TV oraz Betclic TV. To legalne transmisje bukmacherskie w wysokiej jakości, dostępne po spełnieniu prostych warunków rejestracji.

Zarejestruj konto w STS, wpisując kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład (np. za 2 zł) w ciągu ostatnich 24 godzin, Wejdź do sekcji „Zakłady live” i wybierz transmisję meczu WTA Finals.

Po wykonaniu tych kroków transmisja zostanie odblokowana na 24 godziny i będzie dostępna bez dodatkowych opłat na komputerze, telefonie lub tablecie.

WTA Finals 2025: transmisja TV

Mecze WTA Finals 2025 można oglądać na żywo w CANAL+ Sport, który posiada wyłączne prawa do pokazywania turniejów WTA w Polsce. Stacja zapewni pełne relacje ze wszystkich spotkań fazy grupowej, półfinałów i finału.

WTA Finals 2025: transmisja online

Stream online z meczów WTA Finals 2025 dostępny będzie na platformie Canal+ Online po wykupieniu pakietu sportowego. Transmisje oferują także serwisy STS TV i Betclic TV, które umożliwiają oglądanie wybranych spotkań za darmo.

Kiedy gra Iga Świątek?

W pierwszym meczu fazy grupowej Iga Świątek zmierzy się z Madison Keys. Spotkanie zaplanowano na sobotę (1 listopada 2025) o godzinie 16:00. Transmisję obejrzysz w CANAL+ Sport 2, Canal+ Online oraz za darmo w STS TV i Betclic TV.

Gdzie za darmo oglądać WTA Finals 2025? Transmisje WTA Finals 2025 można oglądać za darmo w STS TV i Betclic TV po rejestracji i postawieniu zakładu. Kiedy gra Iga Świątek w WTA Finals 2025? Iga Świątek swój pierwszy mecz rozegra 1 listopada 2025 roku o godzinie 16:00 przeciwko Madison Keys.

