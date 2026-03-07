Wrexham – Chelsea: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (7 marca) mecz 1/8 finału FA Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Andre Santos

Wrexham – Chelsea, gdzie oglądać?

W 1/8 finału Pucharu Anglii zobaczymy mecz Wrexham – Chelsea. Gospodarze liczą na sprawienie sensacji i wyeliminowanie pretendenta do końcowego triumfu w rozgrywkach. Sympatycy The Blues nie dopuszczają do siebie myśli o możliwym odpadnięciu z tym przeciwnikiem. Jak to przełoży się na boisko? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Wrexham – Chelsea

Wrexham – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Wrexham – Chelsea nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.

Wrexham – Chelsea, transmisja online

Mecz 1/8 finału Pucharu Anglii z udziałem Wrexhamu i Chelsea będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Szymon Borczuch i Michał Zachodny.

Wrexham – Chelsea, sonda

Jak zakończy się mecz?

Wygrana Chelsea Wygrana Wrexham

Wygrana Chelsea 0 Votes

Wrexham – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta sobotniej rywalizacji wskazują Chelsea. Współczynnik na sukces gości to 1.43, przy kursie 6.40 na wygraną Wrexham.

Wrexham Chelsea 6.60 5.10 1.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2026 07:06

Gdzie oglądać mecz Wrexham – Chelsea? Spotkanie Wrexham – Chelsea będzie będzie transmitowane wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Wrexham – Chelsea? Mecz odbędzie się już w sobotę (7 marca) o godzinie 18:30.

