Wrexham – Chelsea, gdzie oglądać?
W 1/8 finału Pucharu Anglii zobaczymy mecz Wrexham – Chelsea. Gospodarze liczą na sprawienie sensacji i wyeliminowanie pretendenta do końcowego triumfu w rozgrywkach. Sympatycy The Blues nie dopuszczają do siebie myśli o możliwym odpadnięciu z tym przeciwnikiem. Jak to przełoży się na boisko? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź naszą zapowiedź meczu Wrexham – Chelsea
Wrexham – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Wrexham – Chelsea nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.
Wrexham – Chelsea, transmisja online
Mecz 1/8 finału Pucharu Anglii z udziałem Wrexhamu i Chelsea będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Szymon Borczuch i Michał Zachodny.
Wrexham – Chelsea, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Wrexham
- Wygrana Chelsea
0 Votes
Wrexham – Chelsea, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jako faworyta sobotniej rywalizacji wskazują Chelsea. Współczynnik na sukces gości to 1.43, przy kursie 6.40 na wygraną Wrexham.
Mecz odbędzie się już w sobotę (7 marca) o godzinie 18:30.
