Wrexham AFC – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2026)

Wrexham – Chelsea: typy bukmacherskie
W 1/8 finału Pucharu Anglii zaprezentuje się Wrexham, które coraz mocniej rozpycha się na piłkarskiej scenie na Wyspach Brytyjskich. Przeciwnikiem drużyny gospodarzy będzie pretendująca do końcowego triumfu w rozgrywkach Chelsea. Zespół gości to zdecydowany faworyt sobotniej konfrontacji, aczkolwiek londyńczycy nie mogą sobie pozwolić na lekceważące podejście do tej rywalizacji. Mój typ: obie drużyny strzelą.
Wrexham – Chelsea: ostatnie wyniki
Wrexham prezentuje ostatnio zwyżkową formę. Passa trzech zwycięstw z rzędu zaczęła się od pokonania 5:3 wyżej sklasyfikowanego Ipswich Town. Później Walijczycy byli w stanie pokonać Portsmouth (2:1)Charlton Athletic (1:0), dzięki czemu zespół znajduje się w strefie baraży o awans do Premier League.
W minionej kolejce Premier League piłkarze Chelsea rozbili Aston Villę 4:1. Takie zwycięstwo było im niezwykle potrzebne po derbowej porażce 1:2 z Arsenalem. Jeszcze wcześniej The Blues nie byli w stanie pokonać Burnley (1:1) i Leeds United (2:2), więc przełamanie w Birmingham może okazać się wyjątkowo cenne z mentalnego punktu widzenia.
Wrexham – Chelsea: historia
Kluby te grały ze sobą tylko towarzysko, więc sobotnia potyczka będzie ich pierwszą oficjalną w historii.
Wrexham – Chelsea: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do sobotniego meczu przystąpi Chelsea. Wskazuje na to współczynnik 1.43 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Wrexhamu możesz zagrać po kursie około 6.40.
Wrexham – Chelsea: sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Wrexhamu
- Wygrana Chelsea
0 Votes
Wrexham – Chelsea: przewidywane składy
Wrexham: Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Dobson, O’Brien, Thomason; Windass, Broadhead; Moore
Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Sarr, Hato; Caicedo, Santos; Neto, Fernandez, Garnacho; Delap
Wrexham – Chelsea: transmisja meczu
Mecz Wrexham – Chelsea odbędzie się w sobotę (7 marca) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.
