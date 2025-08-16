Wolverhampton Wanderers podejmie Manchester City na Molineux Stadium w 1. kolejce Premier League. Sprawdź, gdzie obejrzeć sobotni mecz (16 sierpnia, godz. 18:30). Transmisja w TV i stream online.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Wolverhampton – Manchester City: gdzie oglądać?

Wolverhampton Wanderers podejmie Manchester City w 1. kolejce Premier League. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 16 sierpnia, o godzinie 18:30 na Molineux Stadium. Sobotni wieczór zapowiada się emocjonująco, bo gospodarze chcą od razu sprawić niespodziankę na starcie sezonu.

Dla gospodarzy domowy mecz z jednym z faworytów do zdobycia tytułu w lidze to doskonała okazja, by zweryfikować formę po wymagającym lecie. Z kolei Pep Guardiola musiał latem pożegnać Kevina De Bruyne, który przeniósł się do Napoli. The Citizens zostali wzmocnieni m.in. Tijanim Reijdersem z Milanu, Rayanem Cherkim z Lyonu oraz bramkarzem Jamesem Traffordem. Przeczytaj naszą zapowiedź meczu Wolverhampton – Manchester City.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wolverhampton – Manchester City: transmisja w TV

Sobotni mecz pomiędzy Wolverhampton a Manchesterem City będzie dostępny w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1, a starcie skomentuje duet Andrzej Twarowski i Maciej Łuczak. Początek meczu o godzinie 18:30.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Wolverhampton – Manchester City: stream online

Ponadto rywalizację Wolverhampton Wanderers – Manchester City możesz śledzić na żywo w usłudze CANAL+ online. Obecnie bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Wolverhampton – Manchester City: sonda

Kto wygra spotkanie na Molineux Stadium? Wolverhampton Wanderers

Remis

Manchester City Wolverhampton Wanderers 0%

Remis 0%

Manchester City 100% 2+ Votes

Wolverhampton – Manchester City: kursy bukmacherskie

Wolverhampton Manchester City 6.90 4.90 1.54 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2025 09:29 .

Gdzie oglądać mecz Wolverhampton – Manchester City? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Wolverhampton – Manchester City? Mecz odbędzie się w sobotę, 16 sierpnia. Początek rywalizacji o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.