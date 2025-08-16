Wolverhampton – Manchester City: gdzie oglądać?
Wolverhampton Wanderers podejmie Manchester City w 1. kolejce Premier League. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 16 sierpnia, o godzinie 18:30 na Molineux Stadium. Sobotni wieczór zapowiada się emocjonująco, bo gospodarze chcą od razu sprawić niespodziankę na starcie sezonu.
Dla gospodarzy domowy mecz z jednym z faworytów do zdobycia tytułu w lidze to doskonała okazja, by zweryfikować formę po wymagającym lecie. Z kolei Pep Guardiola musiał latem pożegnać Kevina De Bruyne, który przeniósł się do Napoli. The Citizens zostali wzmocnieni m.in. Tijanim Reijdersem z Milanu, Rayanem Cherkim z Lyonu oraz bramkarzem Jamesem Traffordem. Przeczytaj naszą zapowiedź meczu Wolverhampton – Manchester City.
Wolverhampton – Manchester City: transmisja w TV
Sobotni mecz pomiędzy Wolverhampton a Manchesterem City będzie dostępny w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1, a starcie skomentuje duet Andrzej Twarowski i Maciej Łuczak. Początek meczu o godzinie 18:30.
Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus
W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Wolverhampton – Manchester City: stream online
Ponadto rywalizację Wolverhampton Wanderers – Manchester City możesz śledzić na żywo w usłudze CANAL+ online. Obecnie bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:
Wolverhampton – Manchester City: sonda
Kto wygra spotkanie na Molineux Stadium?
- Wolverhampton Wanderers 0%
- Remis 0%
- Manchester City 100%
2+ Votes
Mecz odbędzie się w sobotę, 16 sierpnia. Początek rywalizacji o godzinie 18:30.
