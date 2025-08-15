Wolverhampton – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2025)

Wolverhampton Wanderers - Manchester City to mecz 1. kolejki Premier League. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 16 sierpnia, o godz. 18:30. Gospodarze chcą sprawić niespodziankę na starcie rozgrywek.

Wolverhampton – Man City: typy bukmacherskie

Na Molineux Stadium szykuje się sobotni (16 sierpnia) wieczór pełen emocji. Piłkarze Wolverhampton Wanderers rozpoczną swój ósmy z rzędu sezon w Premier League starciem z Manchesterem City. Dla gospodarzy będzie to okazja do sprawdzenia formy po niełatwym lecie, a dla gości szansa na mocne wejście w nową kampanię. Poprzedni sezon Wolves zakończyli na 16. miejscu. Dopiero grudniowe zatrudnienie Vitora Pereiry odmieniło drużynę. 57-letni menedżer zapewnił sobie ligowy byt i stał się ulubieńcem kibiców nie tylko dzięki wynikom, ale i bliskim relacjom z fanami.

Dla The Citizens ubiegła kampania była bolesnym przypomnieniem, że nawet hegemon może mieć gorszy rok. Trzecie miejsce w lidze, brak triumfu w jakichkolwiek rozgrywkach po raz pierwszy od ośmiu lat i odpadnięcie w 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata, to bilans, który Pep Guardiola będzie chciał szybko poprawić. Na papierze faworytem są Obywatele, a atmosfera i otwarcie sezonu zawsze niosą ryzyko niespodzianki. W moim przekonaniu nie będzie sensacji na inaugurację i drużyna hiszpańskiego menedżera zdobędzie pełną pulę na wyjeździe. Mój typ: wygrana Manchesteru City.

Wolverhampton – Man City: ostatnie wyniki

Podopieczni Vitora Pereiry mają za sobą rozczarowujące lato, gdyż nie wygrali żadnego z czterech sparingów przed startem nowego sezonu Premier League. Na inaugurację przygotowań Wolverhampton zremisowało ze Stoke City (1:1), by następnie zanotować serię porażek z RC Lens (1:3), Gironą (1:2) i Celtą Vigo (0:1). Teraz Wilki będą chciały udowodnić, że mimo problemów z formą w okresie przygotowawczym potrafią postawić się jednemu z największych ligowych gigantów.

Ze względu na udział w Klubowych Mistrzostwach Świata w USA, Manchester City rozegrał tego lata tylko jeden sparing. W samym turnieju piłkarze Pepa Guardioli odnieśli zwycięstwa nad Wydadem (1:0), Al-Ain (6:0) i Juventusem (5:2), jednak w 1/8 finału sensacyjnie odpadli po dogrywce, przegrywając saudyjskim Al-Hilal (3:4). W próbie generalnej przed sezonem The Citizens pewnie pokonali Palermo (3:0), a bramki zdobyli Erling Haaland oraz dwie Tijjani Reijnders.

Wolverhampton – Man City: historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą w ubiegłym sezonie Premier League dwukrotnie. W październiku na Molineux Stadium górą był Manchester City, który wygrał (2:1). Choć gospodarze objęli prowadzenie już w 7. minucie, gole Joska Gvardiola i Johna Stonesa odwróciły losy spotkania. W rewanżu na Etihad Stadium ekipa Pepa Guardioli zwyciężyła skromnie (1:0) po trafieniu Kevina De Bruyne, który latem opuścił klub, przenosząc się do SSC Napoli. Z ostatnich pięciu bezpośrednich pojedynków aż cztery padły łupem The Citizens, a tylko raz triumfowali Wolves.

Wolverhampton – Man City: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie nie pozostawiają złudzeń, że faworytem meczu są piłkarze Manchesteru City.

Wolverhampton – Man City: sonda

Kto wygra mecz? Wolverhampton

Remis

Manchester City Wolverhampton 50%

Remis 0%

Manchester City 50% 2+ Votes

Wolverhampton – Man City: przewidywane składy

Wolverhampton Vitor Pereira Manchester City Pep Guardiola Wolverhampton Vitor Pereira 3-4-2-1 Przewidywany skład 1 Sa 12 Agbadou 24 Gomes 2 Doherty 23 Hoever 7 Trindade 8 Gomes 3 Bueno 27 Bellegarde 5 Munetsi 9 Larsen 9 Haaland 11 Doku 10 Cherki 7 Marmoush 4 Reijnders 20 Silva 21 Nouri 25 Akanji 3 Dias 27 Nunes 1 Trafford 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi 4 Santiago Bueno 6 David Møller Wolfe 10 Jhon Arias 11 Hee-Chan Hwang 14 Yerson Mosquera 18 Sasa Kalajdzic 19 Rodrigo Gomes 20 Fábio Silva 25 Daniel Bentley 5 John Stones 6 Nathan Aké 13 Marcus Bettinelli 14 Nico Gonzalez 16 Rodri 19 Ilkay Gündogan 30 Claudio Echeverri 45 Abdukodir Khusanov 47 Phil Foden

Wolverhampton – Man City: transmisja meczu

Mecz Wolverhampton – Manchester City w ramach 1. kolejki Premier League odbędzie się w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 18:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online.

