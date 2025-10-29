Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC: transmisja oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w ramach Pucharu Ligi Angielskiej. Drużyna Wilków podejmie u siebie ekipę Niebieskich. Który zespół wywalczy awans do ćwierćfinału Carabao Cup?

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC: gdzie obejrzeć za darmo?

W 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej, znanego także jako EFL Cup lub Carabao Cup, Wolverhampton Wanderers zmierzy się z Chelsea. Ekipa Wilków w poprzedniej rundzie pokonała Everton 2:0, natomiast zespół Niebieskich wygrał 2:1 z Lincoln City. O awansie do ćwierćfinału zadecyduje tylko jedno spotkanie, co zapowiada zaciętą rywalizację. Dzisiejszy mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:45, można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC.

Jak oglądać mecz Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC w STS TV?

Mecz w ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej będzie dostępny za darmo na internetowej platformie streamingowej STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL, Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote, Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Wolverhampton – Chelsea.

*Reklama Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC: transmisja w TV

Interesująco zapowiadające się starcie pomiędzy Wolverhampton Wanderers a Chelsea niestety nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem. Żadna stacja telewizyjna z naszego kraju nie nabyła bowiem praw do emitowania tych rozgrywek.

Który zespół awansuje dalej? Wolves

Chelsea Wolves 0%

Chelsea 100% 3+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC? Mecz w ramach EFL Cup będzie transmitowany na platformie STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC? Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (29 października) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.