Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC: gdzie obejrzeć za darmo?
W 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej, znanego także jako EFL Cup lub Carabao Cup, Wolverhampton Wanderers zmierzy się z Chelsea. Ekipa Wilków w poprzedniej rundzie pokonała Everton 2:0, natomiast zespół Niebieskich wygrał 2:1 z Lincoln City. O awansie do ćwierćfinału zadecyduje tylko jedno spotkanie, co zapowiada zaciętą rywalizację. Dzisiejszy mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:45, można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC.
Jak oglądać mecz Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC w STS TV?
Mecz w ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej będzie dostępny za darmo na internetowej platformie streamingowej STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL,
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote,
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Wolverhampton – Chelsea.
Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC: transmisja w TV
Interesująco zapowiadające się starcie pomiędzy Wolverhampton Wanderers a Chelsea niestety nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem. Żadna stacja telewizyjna z naszego kraju nie nabyła bowiem praw do emitowania tych rozgrywek.
Mecz w ramach EFL Cup będzie transmitowany na platformie STS TV.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (29 października) o godzinie 20:45.
