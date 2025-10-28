Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC: typy i kursy na mecz Pucharu Ligi Angielskiej. Czy podopieczni Enzo Mareski wywiążą sięz roli faworyta? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Molineux Stadium już w najbliższą środę, 29 października o godzinie 20:45.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC, typy i przewidywania

Przed nami ciekawe starcie w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej, znanego również jako EFL Cup lub Carabao Cup. Wolverhampton Wanderers podejmie na własnym stadionie Chelsea w meczu, który zapowiada się emocjonująco. Ekipa Wilków w poprzedniej rundzie pokonała Everton 2:0. Z kolei zespół Niebieskich wyeliminował Lincoln City, wygrywając 2:1.

Warto podkreślić, że o awansie do ćwierćfinału rozgrywek zdecyduje tylko jedno spotkanie, co sprawia, że każda akcja może mieć kluczowe znaczenie dla losów pojedynku. Początek rywalizacji na Molineux Stadium już w najbliższą środę, 29 października o godzinie 20:45.

Według mnie w tym meczu na listę strzelców może wpisać się Estevao. Utalentowany Brazylijczyk błyskawicznie zaaklimatyzował się na Wyspach Brytyjskich i powinien otrzymać szansę od Enzo Mareski w jutrzejszym spotkaniu . Mój typ: Estevao zdobędzie bramkę.

Ernest STS 3.50 Estevao strzeli gola Przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC, sytuacja kadrowa

Przed nadchodzącym meczem Wolverhampton Wanderers – Chelsea sytuacja kadrowa obu zespołów wygląda zgoła odmiennie. Gospodarze mogą mówić o sporym komforcie, ponieważ z gry wypadł jedynie Leon Chiwome, co daje Vitorowi Pereirze szerokie pole manewru przy ustalaniu podstawowego składu. Znacznie trudniejsze zadanie czeka Enzo Mareskę, którego drużyna zmaga się z większą liczbą urazów. W barwach Chelsea na pewno nie zobaczymy Leviego Colwilla, Dario Essugo, Cole’a Palmera i Benoita Badiashile’a.

Kontuzje i zawieszenia Wolverhampton Zawodnik Powrót Leon Chiwome Uraz więzadła krzyżowego Koniec listopada 2025

Kontuzje Chelsea Zawodnik Powrót Levi Colwill Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2026 Dario Essugo Uraz uda Koniec grudnia 2025 Cole Palmer Uraz pachwiny Powrót do treningów Benoît Badiashile Stłuczenie Początek grudnia 2025

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach Wolverhampton Wanderers nie może zaliczyć swoich występów do udanych. Drużyna Wolves rywalizowała wyłącznie na boiskach Premier League, gdzie przegrała 2:3 z Burnley oraz uległa Sunderlandowi 0:2, co pogłębiło ich kryzys. Z kolei Chelsea prezentuje się znacznie lepiej. Zespół The Blues pokonał wspomniany wcześniej Sunderland 2:1 w lidze i w imponującym stylu rozbił Ajax Amsterdam 5:1 w Lidze Mistrzów.

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC, historia

Bezpośrednia rywalizacja między Wolverhampton Wanderers a Chelsea w poprzednich latach była wyrównana, choć z lekkim wskazaniem na drużynę Wilków. W pięciu ostatnich spotkaniach to właśnie ekipa Wolves trzykrotnie wychodziła zwycięsko, podczas gdy zespół The Blues wygrywał dwukrotnie. Co ciekawe, w żadnym z tych meczów nie padł remis, co tylko podkreśla, że starcia tych klubów są pełne determinacji oraz walki do samego końca.

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem środowego pojedynku są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Wolverhampton Wanderers wynosi około 4.25, typ na zwycięstwo Chelsea to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Wolverhampton Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2025 22:38 .

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC, przewidywane składy

Wolves: Johnstone – Hoever, Santiago Bueno, Krejci, Hugo Bueno – Munetsi, Gomes, Andre – Arias, Larsen, Hwang

Chelsea: Jorgensen – Gusto, Fofana, Chalobah, Hato – Lavia, Santos – Gittens, Estevao, Garnacho – George

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC, kto wygra?

Który zespół awansuje dalej? Wolves

Chelsea Wolves 0%

Chelsea 100% 2+ Votes

Wolverhampton Wanderers – Chelsea FC, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Wolverhampton Wanderers a Chelsea w ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej nie zostanie wyemitowane z polskim komentarzem w tradycyjnej telewizji. Ten mecz możesz jednak obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie STS TV. Początek rywalizacji na Molineux Stadium już w najbliższą środę, 29 października o godzinie 20:45. Sędzią głównym jutrzejszych zawodów będzie Jarred Gillett.

*Reklama Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.