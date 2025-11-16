Włochy i Norwegia zmierzą się ze sobą w niedzielny wieczór. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bryan Cristante

Włochy – Norwegia, gdzie oglądać?

W niedzielny wieczór dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. A w nim reprezentacja Włoch przed własną publicznością zmierzy się z Norwegią. Italia przystąpi do tej rywalizacji po wygranej nad Mołdawią (2:0).

Norwegia również przystąpi do tej rywalizacji po zwycięstwie. Goście niedzielnego pojedynku w swoim ostatnim występie okazali się lepsi od Estonii (4:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Włochy – Norwegia, transmisja w TV

Spotkanie Włochy – Norwegia będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 2 oraz TVP Sport.

Włochy – Norwegia, transmisja online

Rywalizację możesz również śledzić drogą internetową. Dostęp do spotkania zapewnia usługa Polsat Box Go, strona internetowa sport.tvp.pl, a także aplikacja TVP Sport.

Włochy – Norwegia, kto wygra?

Włochy – Norwegia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest reprezentacja Włoch. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Norwegii natomiast sięga nawet 3.30.

Włochy Norwegia 2.20 3.50 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 listopada 2025 13:11 .

Gdzie oglądać spotkanie Włochy – Norwegia? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Polsat Sport 1 oraz TVP Sport. Mecz obejrzysz też w usłudze Polsat Box Go, na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Włochy – Norwegia? Mecz odbędzie się już w niedzielę (16 listopada) o godzinie 20:45.

