Włochy – Norwegia, gdzie oglądać?
W niedzielny wieczór dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. A w nim reprezentacja Włoch przed własną publicznością zmierzy się z Norwegią. Italia przystąpi do tej rywalizacji po wygranej nad Mołdawią (2:0).
Norwegia również przystąpi do tej rywalizacji po zwycięstwie. Goście niedzielnego pojedynku w swoim ostatnim występie okazali się lepsi od Estonii (4:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Włochy – Norwegia, transmisja w TV
Spotkanie Włochy – Norwegia będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 2 oraz TVP Sport.
Włochy – Norwegia, transmisja online
Rywalizację możesz również śledzić drogą internetową. Dostęp do spotkania zapewnia usługa Polsat Box Go, strona internetowa sport.tvp.pl, a także aplikacja TVP Sport.
Włochy – Norwegia, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Włochów 47%
- remisem 20%
- wygraną Norwegów 33%
15+ Votes
Włochy – Norwegia, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej rywalizacji jest reprezentacja Włoch. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.20. W przypadku zwycięstwa Norwegii natomiast sięga nawet 3.30.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (16 listopada) o godzinie 20:45.
