Włochy – Estonia, gdzie oglądać?
Reprezentacja Włoch od piątkowego wieczoru zaczyna nowy etap i jednocześnie ma plan, aby stopniowo odzyskiwać pewność siebie. Pod wodzą Gennaro Gattuso czterokrotni mistrzowie świata zmierzą się z Estonią, będąc zdecydowanym faworytem rywalizacji.
Obie ekipy zagrają ze sobą na arenie w Bergamo. Będzie to jednocześnie pierwsza potyczka pomiędzy Włochami a Estonią od listopada 2020 roku. Azzurri wygrali wówczas zdecydowanie (4:0). Na listę strzelców wpisali się między innymi Federico Bernardeschi czy Riccardo Orsolini, którzy dzisiaj bronią barw Bologni.
Włochy – Estonia, transmisja w TV
Piątkowa potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Włochy – Estonia będzie emitowana na antenie Polsat Sport 3. Mecz zacznie się o godzinie 20:45.
Włochy – Estonia, transmisja online
Rywalizację z Gewiss Stadium będzie można również obejrzeć w internecie. Taką możliwość zapewnia platforma Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.
Włochy – Estonia, sonda
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Włochów
- wygraną Estończyków
- remisem
0 Votes
Włochy – Estonia, kursy bukmacherskie
Eksperci przekonują, że zdecydowanym faworytem rywalizacji są gospodarze. Najmniej prawdopodobny scenariusz zakłada z kolei wygraną gości.
Mecz zacznie się w piątek (5 września) o godzinie 20:45.
