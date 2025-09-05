Reprezentacja Włoch w piątek wieczorem zaczyna nową erę. Pod dowództwem trenera Gennaro Gattuso zmierzy się w Bergamo z Estonią. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję spotkania.

Włochy – Estonia, gdzie oglądać?

Reprezentacja Włoch od piątkowego wieczoru zaczyna nowy etap i jednocześnie ma plan, aby stopniowo odzyskiwać pewność siebie. Pod wodzą Gennaro Gattuso czterokrotni mistrzowie świata zmierzą się z Estonią, będąc zdecydowanym faworytem rywalizacji.

Obie ekipy zagrają ze sobą na arenie w Bergamo. Będzie to jednocześnie pierwsza potyczka pomiędzy Włochami a Estonią od listopada 2020 roku. Azzurri wygrali wówczas zdecydowanie (4:0). Na listę strzelców wpisali się między innymi Federico Bernardeschi czy Riccardo Orsolini, którzy dzisiaj bronią barw Bologni.

Włochy – Estonia, transmisja w TV

Piątkowa potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Włochy – Estonia będzie emitowana na antenie Polsat Sport 3. Mecz zacznie się o godzinie 20:45.

Włochy – Estonia, transmisja online

Rywalizację z Gewiss Stadium będzie można również obejrzeć w internecie. Taką możliwość zapewnia platforma Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

Włochy – Estonia, sonda

Włochy – Estonia, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że zdecydowanym faworytem rywalizacji są gospodarze. Najmniej prawdopodobny scenariusz zakłada z kolei wygraną gości.

Włochy Estonia 1.08 12.0 31.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 września 2025 01:09 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Włochy – Estonia? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 3, a także na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Włochy – Estonia? Mecz zacznie się w piątek (5 września) o godzinie 20:45.

