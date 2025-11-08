Wisła Kraków - Polonia Warszawa: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków – Polonia Warszawa: gdzie oglądać?

Sobotnia konfrontacja z udziałem Wisły Kraków oraz Polonii Warszawa będzie transmitowana nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również online. Prawa do pokazywania meczów Betclic 1. Ligi posiada TVP. Ponadto rywalizacje mogą mogą być pokazywane na stronie internetowej publicznego nadawcy, a także w aplikacji TVP Sport, która jest dostępna nie tylko na urządzenia mobilne, ale również na Smart TV.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła Kraków i Polonia Warszawa to drużyny, mające konkretne cele na trwający sezon. Biała Gwiazda celuje w bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Stołeczny zespół mierzy natomiast w miejsce w strefie barażowej o awans do elity. Do swojej potyczki oba zespoły przystąpią, chcąc utrzymać się na zwycięskim szlaku.

Wisła Kraków – Polonia Warszawa: transmisja w TV

Transmisja z sobotniej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Wisła Kraków – Polonia Warszawa rozpocznie się w sobotę, 8 listopada o godzinie 14:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Sprawozdawcami spotkania będą Szymon Borczuch i Radosław Gilewicz.

Wisła Kraków – Polonia Warszawa: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na stadionie im. Henryka Reymana, gdzie swoje spotkania w roli gospodarza rozgrywa drużyna Mariusza Jopa. Mecz z udziałem Wisły Kraków i Polonii Warszawa będzie dostępny w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki Wisła – Polonia zapewnia też usługa Betclic TV.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wisły

wygraną Polonii

remisem wygraną Wisły

wygraną Polonii

remisem 0 Votes

Kiedy i o której mecz Wisła Kraków – Polonia Warszawa? Spotkanie Wisła – Polonia rozpocznie się w sobotę, 8 listopada o godzinie 14:30. Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Polonia Warszawa? Transmisję ze spotkania Wisła – Polonia można obejrzeć w telewizji na antenie TVP Sport, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.