Wisła Płock – Zagłębie Lubin: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (25.08.2025)

Wisła Płock - Zagłębie Lubin: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online. Sprawdzamy, gdzie można oglądać ostatni mecz tej kolejki PKO Ekstraklasy.

Wisła Płock – Zagłębie Lubin: gdzie oglądać?

Na zakończenie tej serii gier w PKO Ekstraklasie czeka nas potyczka pomiędzy Wisłą Płock a Zagłębiem Lubin. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że zdecydowanym faworytem tej rywalizacji są gospodarze, którzy po dotychczasowych starciach tego sezonu mają na swoim koncie aż 13 punktów. Czy uda im się to utrzymać tę dobrą serię?

Wisła Płock – Zagłębie Lubin: transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Początek rywalizacji w poniedziałek 25 sierpnia 2025 roku o godzinie 19:00.

Wisła Płock – Zagłębie Lubin: stream online

Spotkanie Wisły Płock z Zagłębiem Lubin będzie można obejrzeć także na platformie CANAL+ online. Można uzyskać do niej dostęp na 30 dni za darmo, wystarczy tylko skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera Fortuna.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Wisła Płock – Zagłębie Lubin: kto wygra?

Wisła Płock – Zagłębie Lubin: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Wisły Płock. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 2.17. Jeśli chcemy jednak zagrać na remis w tej rywalizacji, to możemy to zrobić za około 3.60. Trzy punkty gości z Lubina wyceniane są z kolei na nieco więcej, bo nawet 3.50.

Wisła Płock Zagłębie Lubin 2.17 3.60 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2025 16:45 .

Kiedy odbędzie się mecz Wisła Płock – Zagłębie Lubin? Początek rywalizacji w poniedziałek 25 sierpnia 2025 roku o godzinie 19:00. Gdzie obejrzeć mecz Wisła Płock – Zagłębie Lubin? Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5, a także w Canal+ Online.

