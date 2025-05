Wisła Płock - Polonia Warszawa to baraż o awans do PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie i emocji nie powinno zabraknąć. Zacznie się o godzinie 18:00.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Wisła Płock – Polonia Warszawa, gdzie oglądać?

Wisła Płock i Polonia Warszawa to ekipy, które w czwartkowy wieczór będą rywalizować o miejsce w finale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Nafciarze podejdą do potyczki jako trzecia drużyna po rundzie zasadniczej w Betclic 1. Lidze. Z kolei Czarne Koszule zakończyły zmagania na szóstej pozycji.

Wisła przystąpi do potyczki, będąc od czterech spotkań bez przegranej. W tym czasie drużyna z Płocka zaliczyła trzy zwycięstwa i remis. Z kolei Polonia ostatnio zremisowała z Ruchem Chorzów (1:1). Tym samym nie wygrała w żadnym z dwóch ostatnich meczów. Wcześniej niespodziewanie uległa ŁKS-owi (0:1).

Wisła Płock – Polonia Warszawa, transmisja w TV

czwartkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Wisła Płock – Polonia Warszawa zacznie się o godzinie 18:00. Mecz skomentują Maciej Iwański oraz Marcin Żewłakow.

Wisła Płock – Polonia Warszawa, transmisja online

Spotkanie na Orlen Stadion będzie także do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Z usług można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja z meczu Wisła Płock – Polonia zacznie się o godzinie 18:00. Ponadto starcie barażowe można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Wisła Płock – Polonia Warszawa, kto wygra?

Wisła Płock – Polonia Warszawa, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Wisły kształtuje się na poziomie 1.86. Remis oszacowano na 3.60. Z kolei rozwiązanie na wygraną Polonii wyceniono na 3.95.

Wisła Płock Polonia Warszawa 1.86 3.60 3.95 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 29 maja 2025 12:56 .

