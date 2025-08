PressFocus Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Wisła – Piast: gdzie oglądać?

Wisła Płock będzie gospodarzem w piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Piastem Gliwice. To świetna wiadomość dla beniaminka, ponieważ gra przed własną publicznością zwiększa szansę na wygranie trzeciego meczu z rzędu. Nafciarze mają na swoim koncie już sześć oczek i nie zamierzają na tym poprzestać.

Przyjezdni z Gliwic dopiero szykują formę pod wodzą nowego szkoleniowca. Zadanie to nie należy do łatwych, ponieważ Piast zaprezentował się nam dotychczas zaledwie raz. Jego postawa wciąż pozostaje zatem sporą niewiadomą. O tym jak wypadną piłkarze obu drużyn możesz przekonać się śledząc to spotkanie w TV lub online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła – Piast: transmisja w TV

Spotkanie Wisła kontra Piast będzie transmitowane w telewizji. Mecz będzie dostępny na antenach CANAL+ Sport, Canal + Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Starcie skomentują Bartosz Gleń i Marcin Żewłakow.

Wisła – Piast: stream online

Zmagania Wisły Płock z Piastem Gliwice bez przeszkód możesz śledzić w internecie. Transmisje ze wszystkich spotkań PKO BP Ekstraklasy są bowiem dostępne na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji Fortuny. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła – Piast: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Wisły

Remis

Wygrana Piasta Wygrana Wisły 0%

Remis 0%

Wygrana Piasta 100% 1+ Votes

Wisła – Piast: kursy bukmacherskie

Zgodnie z kursami bukmacherskimi faworytem spotkania rozgrywanego w Płocku są piłkarze Wisły Płock. Za ich zwycięstwo bukmacherzy oferują kurs w okolicach 2.52. Jeśli jednak stawiasz na niespodziankę i wygraną Piasta Gliwice, możesz liczyć na kurs około 2.90. Remis wyceniany jest na poziomie 3.45.

Wisła Płock Piast Gliwice 2.50 3.40 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 sierpnia 2025 18:00 .

Gdzie oglądać mecz Wisła Płock – Piast Gliwice? Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport , Canal+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła Płock – Piast Gliwice? Mecz zostanie rozegrany w piątek, 1 sierpnia, o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.