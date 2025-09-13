Wisła Płock – Cracovia: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (13.09.2025)

Wisła Płock – Cracovia: Gdzie oglądać?
Absolutnie hitowym spotkaniem 8. kolejki w PKO Ekstraklasie będzie rywalizacja pomiędzy Wisłą Płock a zespołem Cracovii. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykle wyrównane starcie, w którym trudno wskazać faworyta. Wydaje się jednak, że powinno paść w tym meczu sporo goli i można oczekiwać sporej dawki emocji.
Wisła Płock – Cracovia: Transmisja TV
Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3. Początek rywalizacji w Płocku w sobotę 13 września 2025 roku o godzinie 17:30.
Wisła Płock – Cracovia: Stream online
Mecz pomiędzy Wisłą Płock a Cracovią będzie można obejrzeć także online. A to dzięki usłudze Canal+ Online.
Aktualnie dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji bukmachera Fortuna, oto co trzeba zrobić:
- Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
- Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
- Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.
Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut otrzymasz specjalny kod PPV. Ich liczba jest jednak ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy
Wisła Płock – Cracovia: Kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Wisła Płock 45%
- Remis 14%
- Cracovia 41%
22+ Votes
Wisła Płock – Cracovia: Kursy bukmacherskie
Według bukmacherów dość wyraźnym faworytem tego meczu jest zespół Wisły Płock. Kurs na zwycięstwo Nafciarzy wynosi mniej więcej 2.25. Jeśli z kolei jednak uznajemy, że w tym starciu padnie wynik remisowy, to możemy to postawić za 3.30. Zaskakująco wysoki jest kurs na zwycięstwo Pasów, bowiem trzy punkty Cracovii zagramy za nawet 3.45.
