Wisła Płock – Cracovia: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (13.09.2025)

Wisła Płock - Cracovia: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie oglądać ten hitowy mecz w PKO Ekstraklasie. Lider zmierzy się z drugim zespołem tabeli.

Wisła Płock – Cracovia: Gdzie oglądać?

Absolutnie hitowym spotkaniem 8. kolejki w PKO Ekstraklasie będzie rywalizacja pomiędzy Wisłą Płock a zespołem Cracovii. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykle wyrównane starcie, w którym trudno wskazać faworyta. Wydaje się jednak, że powinno paść w tym meczu sporo goli i można oczekiwać sporej dawki emocji.

Wisła Płock – Cracovia: Transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3. Początek rywalizacji w Płocku w sobotę 13 września 2025 roku o godzinie 17:30.

Wisła Płock – Cracovia: Stream online

Mecz pomiędzy Wisłą Płock a Cracovią będzie można obejrzeć także online. A to dzięki usłudze Canal+ Online.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy

Wisła Płock – Cracovia: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów dość wyraźnym faworytem tego meczu jest zespół Wisły Płock. Kurs na zwycięstwo Nafciarzy wynosi mniej więcej 2.25. Jeśli z kolei jednak uznajemy, że w tym starciu padnie wynik remisowy, to możemy to postawić za 3.30. Zaskakująco wysoki jest kurs na zwycięstwo Pasów, bowiem trzy punkty Cracovii zagramy za nawet 3.45.

Wisła Płock Cracovia 2.36 3.25 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 17:35 .

Kiedy odbędzie się mecz Wisła Płock – Cracovia? Początek rywalizacji w Płocku w sobotę 13 września 2025 roku o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć mecz Wisła Płock – Cracovia? Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ Online.

