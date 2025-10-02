Wieczysta Kraków – Wisła Kraków: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (02.10.2025)

17:02, 2. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Wieczysta Kraków - Wisła Kraków, transmisja meczu za darmo. Gdzie oglądać derbowe spotkanie Betclic 1. Ligi w telewizji oraz internecie?

Angel Rodado
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wieczysta – Wisła: gdzie oglądać?

Wieczysta Kraków oraz Wisła Kraków pierwotnie miały zmierzyć się na początku września, ale to spotkanie zostało przeniesione z uwagi na powołania zawodników do młodzieżowych reprezentacji Polski. Derby Krakowa dojdą więc do skutku już w ten czwartek, a tej rywalizacji towarzyszy wiele emocjonujących kontekstów. Oczywiście Biała Gwiazda oraz Wieczysta to w tej chwili dwie najlepsze ekipy pierwszej ligi.

Wieczysta – Wisła: transmisja w TV

Czwartkowy mecz Wieczysta Kraków – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport.

Wieczysta – Wisła: stream online

To starcie można obejrzeć również w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, postawić dowolny kupon oraz posiadać środki dostępne na grę.

Jak zakończy się spotkanie?

  • Wygraną Wieczystej
  • Remisem
  • Wygraną Wisły
  • Wygraną Wieczystej 0%
  • Remisem 0%
  • Wygraną Wisły 100%

2+ Votes

Kiedy odbędzie się mecz Wieczysta – Wisła?

Mecz Wieczysta – Wisła odbędzie się w czwartek (2 października) o godzinie 19:00.

Gdzie oglądać mecz Wieczysta – Wisła?

Mecz Wieczysta – Wisła można oglądać w telewizji na TVP Sport oraz w internecie w usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.