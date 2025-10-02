Wieczysta Kraków – Wisła Kraków: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (02.10.2025)

Wieczysta – Wisła: gdzie oglądać?
Wieczysta Kraków oraz Wisła Kraków pierwotnie miały zmierzyć się na początku września, ale to spotkanie zostało przeniesione z uwagi na powołania zawodników do młodzieżowych reprezentacji Polski. Derby Krakowa dojdą więc do skutku już w ten czwartek, a tej rywalizacji towarzyszy wiele emocjonujących kontekstów. Oczywiście Biała Gwiazda oraz Wieczysta to w tej chwili dwie najlepsze ekipy pierwszej ligi.
Wieczysta – Wisła: transmisja w TV
Czwartkowy mecz Wieczysta Kraków – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport.
Wieczysta – Wisła: stream online
To starcie można obejrzeć również w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, postawić dowolny kupon oraz posiadać środki dostępne na grę.
