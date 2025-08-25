Wieczysta Kraków – Górnik Łęczna: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (25.08.2025)

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Wieczysta Kraków

Wieczysta – Górnik, gdzie oglądać?

Wieczysta Kraków bardzo ambitnie podchodzi do tego sezonu, marząc o awansie do Ekstraklasy. Beniaminek zanotował znakomity start, ustępując w tabeli jedynie Wiśle Kraków. W poniedziałek rozegra domowy mecz z Górnikiem Łęczna, czyli zespołem, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał spotkania. Faworyt może być więc tylko jeden.

Wieczysta – Górnik, transmisja TV

Poniedziałkowy mecz Wieczysta Kraków – Górnik Łęczna rozpocznie się o godzinie 17:30. Nie będzie z niego prowadzona transmisja w tradycyjnej telewizji.

Wieczysta – Górnik, transmisja online

Mecz ten będzie natomiast dostępny w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Poza tym dostępna jest także transmisja w Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto TUTAJ z kodem promocyjnym GOALPL. Minimalna wpłata to tylko 2 zł.

Wieczysta – Górnik, kto wygra?

Wieczysta – Górnik, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają gospodarzy. Kurs na wygraną Wieczystej Kraków wynosi tylko 1.30. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Górnika Łęczna jest to 7.60. Kurs na remis wynosi z kolei 5.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Wieczysta Kraków Górnik Łęczna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2025 14:54 .

Gdzie oglądać mecz Wieczysta Kraków – Górnik Łęczna? Mecz można oglądać w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Wieczysta Kraków – Górnik Łęczna? Poniedziałkowy mecz Wieczysta Kraków – Górnik Łęczna rozpocznie się o godzinie 17:30.

