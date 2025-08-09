Widzew Łódź – Wisła Płock: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.08.2025)

Widzew – Wisła, gdzie obejrzeć?
Widzew Łódź zmierzy się na własnym obiekcie z będącą w świetnej formie Wisłą Płock w hicie 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sobotnie (10 sierpnia, godz. 20:15) spotkanie zapowiada się wyjątkowo ciekawie, bo gospodarze będą chcieli zatrzymać rewelacyjnego beniaminka, który niespodziewanie objął prowadzenie w tabeli.
Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę wygrał wszystkie trzy dotychczasowe mecze, tracąc tylko jedną bramkę. Teraz czeka ich poważny egzamin na trudnym terenie w Łodzi. Widzew latem przeszedł spore kadrowe zmiany, co rozbudziło apetyty kibiców. Na razie drużyna trenera Żeljko Sopicia zajmuje czwarte miejsce z sześcioma punktami na koncie. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Widzew Łódź – Wisła Płock. Przeczytaj naszą zapowiedź spotkania.
Widzew – Wisła, transmisja w TV
Spotkanie Widzewa Łódź z Wisłą Płock w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie transmitowany w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie CANAL+ Sport 3. Mecz skomentują Michał Mitrut oraz Jacek Bednarz.
Widzew – Wisła, transmisja online
Mecz Widzew Łódź – Wisła Płock można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Transmisje ze wszystkich spotkań PKO BP Ekstraklasy są dostępne na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji Fortuny. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.
- Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
- Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
- Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.
Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Widzew – Wisła, sonda
Kto wygra mecz?
- Widzew Łódź 47%
- Remis 7%
- Wisła Płock 47%
15+ Votes
Widzew – Wisła, kursy bukmacherskie
W sobotnim meczu w Łodzi bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają Widzewowi. Kursy na wygraną gospodarzy wynoszą około 2.00. Triumf Wisły Płock wyceniany jest natomiast na mniej więcej 3.90. Remis możesz obstawić z kursem około 3.70.
Mecz będzie transmitowany na kanale CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online.
Mecz zostanie rozegrany w sobotę (10 sierpnia) o godzinie 20:15.
