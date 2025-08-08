Widzew Łódź – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (09.08.2025)

Widzew – Wisła: typy bukmacherskie
Widzew Łódź w najciekawszym spotkaniu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmie na własnym stadionie rewelacyjnie spisującą się Wisłę Płock. Mecz zaplanowano na sobotę, 9 sierpnia, na godzinę 21:00. Beniaminek to największa sensacja początku sezonu. Podopieczni Mariusza Misiury wygrali wszystkie trzy dotychczasowe mecze, tracąc zaledwie jednego gola, i kompletem punktów przewodzą ligowej tabeli. Teraz przed nimi poważny sprawdzian w Łodzi.
Latem w Widzewie doszło do wielu transferów, a oczekiwania kibiców są ogromne. Przed meczem łodzianie zajmują czwarte miejsce z dorobkiem sześciu punktów. Trener Żeljko Sopić zdecydował się ostatnio na zmianę w bramce, kiedy Maciej Kikolski zastąpił Rafała Gikiewicza, który w poprzednich występach zbierał sporo krytyki. Spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Obie drużyny są w dobrej formie, dlatego spodziewamy się wyrównanego pojedynku. Nasz typ: remis.
Widzew – Wisła: ostatnie wyniki
W ubiegły weekend Widzew pokonał przed własną publicznością GKS Katowice (3:0). Jednym z bohaterów spotkania był Sebastian Bergier, który wpisał się na listę strzelców i ma już trzy gole na koncie w trwającym sezonie. 25-letni napastnik wcześniej dwukrotnie trafił do siatki w Białymstoku, jednak łodzianie mimo prowadzenia nie zdołali wywieźć punktów z Podlasia. Jagiellonia odwróciła losy meczu i wygrała (3:2) po znakomitej końcówce. Na inaugurację rozgrywek łodzianie odnieśli zwycięstwo nad Zagłębiem Lubin, a dobre recenzje za swój występ zebrał Julian Shehu. Albańczyk imponuje spokojem w środku pola i jest jednym z najjaśniejszych punktów drużyny Sopicia.
Wisła rozpoczęła sezon z przytupem i wyrasta na największe zaskoczenie początku rozgrywek. Najpierw ekipa Misiury pokonała Koronę Kielce (2:0), a następnie sprawiła sensację w Częstochowie, wygrywając z Rakowem (2:1). W ostatniej kolejce beniaminek nie dał żadnych szans Piastowi Gliwice, zwyciężając pewnie (2:0). Bohaterem ostatniego spotkania został Dominik Kun, który zebrał wiele pochwał za swój występ.
Widzew – Wisła: historia
Ostatni raz obie drużyny spotkały się w sezonie 2022/23 na poziomie Ekstraklasy. Wówczas w Łodzi lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali (2:1). Jednego z goli strzelił Bartłomiej Pawłowski, a dziś rezerwowy. W rewanżowym starciu w Płocku padł remis (1:1). Widzew wyrównał w doliczonym czasie gry po trafieniu Jordiego Sancheza. Hiszpański napastnik latem ubiegłego roku przeniósł się do japońskiego Sapporo. Bilans ostatnich pięciu spotkań jest wyjątkowo wyrównany: po dwa zwycięstwa każdej ze stron i jeden remis.
Widzew – Wisła: kursy bukmacherskie
Faworytem sobotniego spotkania w Łodzi jest Widzew, co pokazują kursy bukmacherskie. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to takie kurscy oscylują w granicach 1.98-2.00. Wygrana piłkarzy płockiej Wisły zostało wycenione na poziomie około 3.90.
Widzew – Wisła: przewidywane składy
|8Tonio Teklic
|13Dion Gallapeni
|19Bartłomiej Pawłowski
|20Antoni Klukowski
|24Polydefkis Volanakis
|25Marek Hanousek
|33Jan Krzywanski
|43Leon Madej
|55Szymon Czyż
|77Ángel Baena
|78Kamil Cybulski
|99Sebastian Bergier
|98Maciej Kikolski
|1Stanislaw Pruszkowski
|3Aleksandre Kalandadze
|5Bojan Nastic
|6Krystian Pomorski
|7Dawid Barnowski
|16Fabian Hiszpanski
|22Piotr Krawczyk
|27Bartosz Borowski
|37Oskar Tomczyk
|30Wiktor Nowak
Widzew – Wisła: sonda
Kto wygra mecz?
- Widzew Łódź 38%
- Remis 0%
- Wisła Płock 63%
8+ Votes
Widzew – Wisła: transmisja meczu
Widzew Łódź – Wisła Płock to mecz w ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 9 sierpnia, o godzinie 21:00. Starcie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online.
