Widzew Łódź – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (09.08.2025)

Widzew Łódź zmierzy się na własnym obiekcie z Wisłą Płock w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, 9 sierpnia, o godz. 20:15. Beniaminek niespodziewanie zasiadł na fotelu lidera.

Widzew – Wisła: typy bukmacherskie

Widzew Łódź w najciekawszym spotkaniu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmie na własnym stadionie rewelacyjnie spisującą się Wisłę Płock. Mecz zaplanowano na sobotę, 9 sierpnia, na godzinę 21:00. Beniaminek to największa sensacja początku sezonu. Podopieczni Mariusza Misiury wygrali wszystkie trzy dotychczasowe mecze, tracąc zaledwie jednego gola, i kompletem punktów przewodzą ligowej tabeli. Teraz przed nimi poważny sprawdzian w Łodzi.

Latem w Widzewie doszło do wielu transferów, a oczekiwania kibiców są ogromne. Przed meczem łodzianie zajmują czwarte miejsce z dorobkiem sześciu punktów. Trener Żeljko Sopić zdecydował się ostatnio na zmianę w bramce, kiedy Maciej Kikolski zastąpił Rafała Gikiewicza, który w poprzednich występach zbierał sporo krytyki. Spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Obie drużyny są w dobrej formie, dlatego spodziewamy się wyrównanego pojedynku. Nasz typ: remis.

Widzew – Wisła: ostatnie wyniki

W ubiegły weekend Widzew pokonał przed własną publicznością GKS Katowice (3:0). Jednym z bohaterów spotkania był Sebastian Bergier, który wpisał się na listę strzelców i ma już trzy gole na koncie w trwającym sezonie. 25-letni napastnik wcześniej dwukrotnie trafił do siatki w Białymstoku, jednak łodzianie mimo prowadzenia nie zdołali wywieźć punktów z Podlasia. Jagiellonia odwróciła losy meczu i wygrała (3:2) po znakomitej końcówce. Na inaugurację rozgrywek łodzianie odnieśli zwycięstwo nad Zagłębiem Lubin, a dobre recenzje za swój występ zebrał Julian Shehu. Albańczyk imponuje spokojem w środku pola i jest jednym z najjaśniejszych punktów drużyny Sopicia.

Wisła rozpoczęła sezon z przytupem i wyrasta na największe zaskoczenie początku rozgrywek. Najpierw ekipa Misiury pokonała Koronę Kielce (2:0), a następnie sprawiła sensację w Częstochowie, wygrywając z Rakowem (2:1). W ostatniej kolejce beniaminek nie dał żadnych szans Piastowi Gliwice, zwyciężając pewnie (2:0). Bohaterem ostatniego spotkania został Dominik Kun, który zebrał wiele pochwał za swój występ.

Widzew – Wisła: historia

Ostatni raz obie drużyny spotkały się w sezonie 2022/23 na poziomie Ekstraklasy. Wówczas w Łodzi lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali (2:1). Jednego z goli strzelił Bartłomiej Pawłowski, a dziś rezerwowy. W rewanżowym starciu w Płocku padł remis (1:1). Widzew wyrównał w doliczonym czasie gry po trafieniu Jordiego Sancheza. Hiszpański napastnik latem ubiegłego roku przeniósł się do japońskiego Sapporo. Bilans ostatnich pięciu spotkań jest wyjątkowo wyrównany: po dwa zwycięstwa każdej ze stron i jeden remis.

Widzew – Wisła: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania w Łodzi jest Widzew, co pokazują kursy bukmacherskie. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to takie kurscy oscylują w granicach 1.98-2.00. Wygrana piłkarzy płockiej Wisły zostało wycenione na poziomie około 3.90.

Widzew – Wisła: przewidywane składy

Widzew – Wisła: sonda

Kto wygra mecz? Widzew Łódź

Remis

Wisła Płock Widzew Łódź 38%

Remis 0%

Wisła Płock 63% 8+ Votes

Widzew – Wisła: transmisja meczu

Widzew Łódź – Wisła Płock to mecz w ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 9 sierpnia, o godzinie 21:00. Starcie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online.

