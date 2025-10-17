Widzew Łódź – Radomiak Radom: gdzie oglądać?
W drugim piątkowym meczu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy będziemy świadkami debiutu nowego szkoleniowca w naszej lidze. Widzew Łódź po raz pierwszy poprowadzi Igor Jovicevic, który ma doprowadzić gospodarzy do sukcesów już od początku swojej kadencji. Plany te spróbuje pokrzyżować Radomiak Radom. Gdzie oglądać ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Widzew Łódź – Radomiak Radom
Widzew Łódź – Radomiak Radom: transmisja TV
Zaplanowany na piątek (17 października) mecz z udziałem Widzewa Łódź i Radomiaka Radom rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Spotkanie to skomentują Krzysztof Marciniak i Marcin Żewłakow.
Widzew Łódź – Radomiak Radom: stream online
Piątkowy mecz Widzew Łódź – Radomiak Radom będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.
Widzew Łódź – Radomiak Radom: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Widzewa 87%
- Remis 0%
- Wygrana Radomiaka 13%
30+ Votes
Widzew Łódź – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy zakładają, że Widzew Łódź poradzi sobie z przeciwnikiem i zdobędzie komplet punktów przed własną publicznością. Współczynnik na taki scenariusz to 1.92. Remis oznacza kurs 3.75. Jeżeli uważasz, że zwycięsko z tej potyczki wyjdzie Radomiak Radom, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie 4.00.
