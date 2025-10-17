Widzew Łódź - Radomiak Radom transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na 17 października mecz 12. kolejki Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Grzesik

Widzew Łódź – Radomiak Radom: gdzie oglądać?

W drugim piątkowym meczu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy będziemy świadkami debiutu nowego szkoleniowca w naszej lidze. Widzew Łódź po raz pierwszy poprowadzi Igor Jovicevic, który ma doprowadzić gospodarzy do sukcesów już od początku swojej kadencji. Plany te spróbuje pokrzyżować Radomiak Radom. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Widzew Łódź – Radomiak Radom

Widzew Łódź – Radomiak Radom: transmisja TV

Zaplanowany na piątek (17 października) mecz z udziałem Widzewa Łódź i Radomiaka Radom rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Spotkanie to skomentują Krzysztof Marciniak i Marcin Żewłakow.

Widzew Łódź – Radomiak Radom: stream online

Piątkowy mecz Widzew Łódź – Radomiak Radom będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Widzew Łódź – Radomiak Radom: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Widzewa

Remis

Wygrana Radomiaka Wygrana Widzewa 87%

Remis 0%

Wygrana Radomiaka 13% 30+ Votes

Widzew Łódź – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy zakładają, że Widzew Łódź poradzi sobie z przeciwnikiem i zdobędzie komplet punktów przed własną publicznością. Współczynnik na taki scenariusz to 1.92. Remis oznacza kurs 3.75. Jeżeli uważasz, że zwycięsko z tej potyczki wyjdzie Radomiak Radom, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie 4.00.

Widzew Łódź Radomiak 1.92 3.70 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 października 2025 20:42 .

Kiedy odbędzie się mecz Widzew Łódź – Radomiak Radom? Zaplanowany na piątek (17 października) mecz Widzew Łódź – Radomiak Radom rozpocznie się o godzinie 20:30. Gdzie obejrzeć mecz Motor Lublin – GKS Katowice? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, a także online w Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.