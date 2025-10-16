Widzew Łódź – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (17.10.2025)

Widzew Łódź - Radomiak Radom: typy i kursy na drugi, piątkowy mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Fran Alvarez
PressFocus Na zdjęciu: Fran Alvarez

Widzew Łódź – Radomiak Radom, typy i przewidywania

W drugim i jednocześnie ostatnim piątkowym meczu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy zobaczymy spotkanie Widzew ŁódźRadomiak Radom. Oba zespoły dzieli ogromna dysproporcja w zakresie możliwości sportowych i finansowych. To jednak przyjezdni z Radomia są wyżej sklasyfikowani w ligowej tabeli. Różnica to zaledwie dwa punkty.

Widzew z nowym trenerem, Igorem Joviceviciem, chce wreszcie zacząć nową erę, która potrwa dłużej aniżeli kilka tygodni. Zwycięstwo na starcie byłoby wymarzonym początkiem. To wcale nie jest nierealna perspektywa. Radomiak jest jedną z czterech drużyn w Ekstraklasie, która nie wygrała jeszcze na wyjeździe. Spodziewam, się, że ta seria będzie jeszcze trwała. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.

Widzew Łódź – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

Widzew Łódź – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

Widzew rozegrał w październiku jedno oficjalne spotkanie. Łodzianie pokonali w Niecieczy Bruk-Bet Termalikę 4:2, a hat-trickiem popisał się Fran Alvarez. Jak się okazało niedawno, był to pożegnalny mecz dla trenera Patryka Czubaka. Jego zawodnicy we wcześniejszych potyczkach ulegli Rakowowi Częstochowa (0:1), czy Górnikowi Zabrze (2:3).

Październikowa przerwa na mecze reprezentacji przebiegła zdecydowanie mniej burzliwie w Radomiu. Tam piłkarze trenowali w dobrej atmosferze, ponieważ radomianie nie dali się pokonać w trzecim meczu Ekstraklasy z rzędu. Zwycięstwami zakończyły się mecze z Piastem Gliwice (1:0) i Zagłębiem Lubin (3:1). Z Motorem Lublin było zaś 2:2.

Widzew Łódź – Radomiak Radom, historia

W ostatnich dwóch latach w rywalizacji Widzew – Radomiak korzystniej wypadają łodzianie, którzy nie przegrali żadnego z trzech spotkań. Widzew potrafił pokonać Radomiaka nie tylko przed własną publicznością (3:2), ale również w Radomiu (3:1). Ostatni bezpośredni mecz zakończył się zaś remisem 1:1.

Widzew Łódź – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Widzew Łódź typowany jest przez bukmacherów na faworyta piątkowej konfrontacji. Sukces gospodarzy wyceniany jest kursem około 1.88. Współczynnik na remis to zaś między 3.50 a 3.65. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Radomiak Radom, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie nawet 4.05.

Widzew Łódź – Radomiak Radom, przewidywane składy

Widzew Łódź – Radomiak Radom, kto wygra?

Widzew Łódź – Radomiak Radom, transmisja meczu

Mecz z udziałem Widzewa Łódź i Radomiaka Radom będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w piątek, 17 października o godzinie 20:30.

