Widzew Łódź – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (17.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Fran Alvarez

Widzew Łódź – Radomiak Radom, typy i przewidywania

W drugim i jednocześnie ostatnim piątkowym meczu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy zobaczymy spotkanie Widzew Łódź – Radomiak Radom. Oba zespoły dzieli ogromna dysproporcja w zakresie możliwości sportowych i finansowych. To jednak przyjezdni z Radomia są wyżej sklasyfikowani w ligowej tabeli. Różnica to zaledwie dwa punkty.

Widzew z nowym trenerem, Igorem Joviceviciem, chce wreszcie zacząć nową erę, która potrwa dłużej aniżeli kilka tygodni. Zwycięstwo na starcie byłoby wymarzonym początkiem. To wcale nie jest nierealna perspektywa. Radomiak jest jedną z czterech drużyn w Ekstraklasie, która nie wygrała jeszcze na wyjeździe. Spodziewam, się, że ta seria będzie jeszcze trwała. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.

STS 1,88 Wygrana Widzewa Łódź przejdź do STS

Widzew Łódź – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Widzew Łódź Zawodnik Powrót Marek Hanousek Uraz głowy Koniec października 2025

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Widzew Łódź – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

Widzew rozegrał w październiku jedno oficjalne spotkanie. Łodzianie pokonali w Niecieczy Bruk-Bet Termalikę 4:2, a hat-trickiem popisał się Fran Alvarez. Jak się okazało niedawno, był to pożegnalny mecz dla trenera Patryka Czubaka. Jego zawodnicy we wcześniejszych potyczkach ulegli Rakowowi Częstochowa (0:1), czy Górnikowi Zabrze (2:3).

Październikowa przerwa na mecze reprezentacji przebiegła zdecydowanie mniej burzliwie w Radomiu. Tam piłkarze trenowali w dobrej atmosferze, ponieważ radomianie nie dali się pokonać w trzecim meczu Ekstraklasy z rzędu. Zwycięstwami zakończyły się mecze z Piastem Gliwice (1:0) i Zagłębiem Lubin (3:1). Z Motorem Lublin było zaś 2:2.

Widzew Łódź – Radomiak Radom, historia

W ostatnich dwóch latach w rywalizacji Widzew – Radomiak korzystniej wypadają łodzianie, którzy nie przegrali żadnego z trzech spotkań. Widzew potrafił pokonać Radomiaka nie tylko przed własną publicznością (3:2), ale również w Radomiu (3:1). Ostatni bezpośredni mecz zakończył się zaś remisem 1:1.

Widzew Łódź – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Widzew Łódź typowany jest przez bukmacherów na faworyta piątkowej konfrontacji. Sukces gospodarzy wyceniany jest kursem około 1.88. Współczynnik na remis to zaś między 3.50 a 3.65. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Radomiak Radom, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie nawet 4.05.

Widzew Łódź – Radomiak Radom, przewidywane składy

Widzew Łódź Igor Jovicevic Radomiak João Henriques Widzew Łódź Igor Jovicevic 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 30 Ilic 91 Krajewski 5 Andreou 14 Visus 16 Therkildsen 10 Alvarez 6 Shehu 55 Czyż 57 Akere 99 Bergier 7 Fornalczyk 25 Maurides 27 Wolski 15 Tapsoba 6 Baro 2 Camara 21 Baldé 13 Grzesik 16 Cichocki 14 Kingue 24 Ouattara 1 Majchrowicz 30 Ilic 91 Krajewski 5 Andreou 14 Visus 16 Therkildsen 10 Alvarez 6 Shehu 55 Czyż 57 Akere 99 Bergier 7 Fornalczyk 25 Maurides 27 Wolski 15 Tapsoba 6 Baro 2 Camara 21 Baldé 13 Grzesik 16 Cichocki 14 Kingue 24 Ouattara 1 Majchrowicz 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-1-1 4-4-1-1 Przewidywany skład Radomiak João Henriques Rezerwowi 3 Samuel Kozlovsky 4 Mateusz Żyro 8 Tonio Teklic 9 Andi Zeqiri 13 Dion Gallapeni 18 Lindon Selahi 19 Bartłomiej Pawłowski 27 Pape Meïssa Ba 77 Ángel Baena 98 Maciej Kikolski 5 Jeremy Blasco 7 Vasco Lopes 9 Leandro Rossi 10 Roberto Alves 11 Osvaldo Pedro Capemba Capita 26 Adrian Dieguez 28 Michał Kaput 29 Laurindo Dilson Aurélio 44 Wiktor Koptas 75 Michal Jerke 77 Christos Donis 99 Guilherme Zimovski 20 Joao Pedro

Widzew Łódź – Radomiak Radom, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Widzewa

Remis

Wygrana Radomiaka Wygrana Widzewa 50%

Remis 0%

Wygrana Radomiaka 50% 2+ Votes

Widzew Łódź – Radomiak Radom, transmisja meczu

Mecz z udziałem Widzewa Łódź i Radomiaka Radom będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w piątek, 17 października o godzinie 20:30.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.