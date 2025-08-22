Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.08.2025)

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: przewidywania
Widzew Łódź w meczu z Pogonią Szczecin przed własną publicznością będzie faworytem do zdobycia trzech punktów. Trudno bowiem spodziewać się po ekipie gości czegoś więcej, gdyż w ostatnim czasie są w słabej dyspozycji, a do Serca Łodzi pojadą bez swojej największej gwiazdy – Efthymiosa Koulourisa.
Niemniej w meczach tych drużyn pada sporo goli, a więc można spodziewać się emocji oraz ciekawego widowiska w doskonałej oprawie kibiców z Łodzi.
Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: transmisja TV
Transmisja meczu Widzewa Łódź z Pogonią Szczecin dostępna będzie na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport i CANAL+ Extra 1. Początek rywalizacji w piątek 22 sierpnia 2025 roku o godzinie 20:30.
Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: stream online
Mecz Widzewa z Pogonią będzie można obejrzeć także w usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu Super Sport obejmującego kanały CANAL+ można uzyskać teraz na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji Fortuny. Oto kilka prostych kroków, które należy spełnić:
- Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
- Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
- Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.
Po spełnieniu tych warunków, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Widzew Łódź 67%
- Remis -17%
- Pogoń Szczecin 50%
6+ Votes
Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów dość wyraźnym faworytem tego meczu jest zespół Widzewa Łódź. Kurs na zwycięstwo graczy gospodarzy wynosi mniej więcej 2.30. Z kolei remis można postawić za około 3.60. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty gości, a więc Pogoni Szczecin, to możemy to zrobić nawet za 3.15.
Początek rywalizacji w piątek 22 sierpnia 2025 roku o godzinie 20:30.
Transmisja meczu Widzewa Łódź z Pogonią Szczecin dostępna będzie na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport i CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ Online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.