Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.08.2025)

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online.

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: przewidywania

Widzew Łódź w meczu z Pogonią Szczecin przed własną publicznością będzie faworytem do zdobycia trzech punktów. Trudno bowiem spodziewać się po ekipie gości czegoś więcej, gdyż w ostatnim czasie są w słabej dyspozycji, a do Serca Łodzi pojadą bez swojej największej gwiazdy – Efthymiosa Koulourisa.

Niemniej w meczach tych drużyn pada sporo goli, a więc można spodziewać się emocji oraz ciekawego widowiska w doskonałej oprawie kibiców z Łodzi.

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: transmisja TV

Transmisja meczu Widzewa Łódź z Pogonią Szczecin dostępna będzie na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport i CANAL+ Extra 1. Początek rywalizacji w piątek 22 sierpnia 2025 roku o godzinie 20:30.

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: stream online

Mecz Widzewa z Pogonią będzie można obejrzeć także w usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu Super Sport obejmującego kanały CANAL+ można uzyskać teraz na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji Fortuny. Oto kilka prostych kroków, które należy spełnić:

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Po spełnieniu tych warunków, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: kto wygra?

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów dość wyraźnym faworytem tego meczu jest zespół Widzewa Łódź. Kurs na zwycięstwo graczy gospodarzy wynosi mniej więcej 2.30. Z kolei remis można postawić za około 3.60. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty gości, a więc Pogoni Szczecin, to możemy to zrobić nawet za 3.15.

Widzew Łódź Pogoń Szczecin 2.15 3.75 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2025 20:01 .

Kiedy odbędzie się mecz Widzew Łódź – Pogoń Szczecin? Początek rywalizacji w piątek 22 sierpnia 2025 roku o godzinie 20:30. Gdzie obejrzeć mecz Widzew Łódź – Pogoń Szczecin? Transmisja meczu Widzewa Łódź z Pogonią Szczecin dostępna będzie na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport i CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ Online.

