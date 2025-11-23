Widzew Łódź – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (23.11.2025)

Widzew Łódź - Korona Kielce to mecz w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (23 listopada) o godz. 17:30. Transmisja na żywo w TV i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Fran Alvarez

Widzew – Korona: gdzie oglądać?

Widzew Łódź podejmie Koronę Kielce w 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 23 listopada, o godzinie 17:30 na stadionie przy al. Piłsudskiego. Łodzianie zajmują 12. miejsce w tabeli i nie wygrali meczu ligowego od ponad miesiąca. Starcie z Koroną to okazja do przełamania, bo kielczanie również nie błyszczą formą.

Żółto-Czerwoni nie zwyciężyli w pięciu ostatnich meczach Ekstraklasy i oddalili się od czołówki. Mimo to piłkarze Jacka Zielińskiego liczą na udaną końcówkę roku. Dotychczas Korona może pochwalić się tylko jednym wyjazdowym triumfem, kiedy w Niecieczy pokonała Bruk-Bet Termalikę. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Widzew – Korona na żywo.

Widzew – Korona: transmisja w TV

Mecz między Widzewem Łódź a Koroną Kielce będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium oraz TVP Sport. Początek rywalizacji o godzinie 17:30.

Widzew – Korona: stream online

Spotkanie w ramach 16. kolejki z Łodzi obejrzysz także w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online. Mecz będzie też dostępny na portalu sport.tvp.pl. W telewizji publicznej starcie skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński, zaś w CANAL+ za mikrofonami usiądą Adam Marchliński z Marcinem Żewłakowem.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Widzew – Korona: sonda

Kto wygra mecz? Widzew Łódź

Remis

Korona Kielce Widzew Łódź 60%

Remis 0%

Korona Kielce 40% 5+ Votes

Widzew – Korona: kursy bukmacherskie

Widzew Łódź Korona Kielce 2.25 3.40 3.65 Odds are subject to change. Last updated 23 listopada 2025 18:29

Kiedy odbędzie się spotkanie Widzew Łódź – Korona Kielce? Mecz rozpocznie się w niedzielę (23 listopada) o godzinie 17:30. Gdzie oglądać mecz Widzew Łódź – Korona Kielce? Spotkanie możesz oglądać na żywo na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, TVP Sport oraz serwisie CANAL+ online.

