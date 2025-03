Credit: Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Marek Zub

Warta Poznań – Stal Rzeszów: gdzie oglądać?

To będzie pierwszy sobotni mecz Betclic 1. ligi. W Grodzisku Wielkopolskim Warta podejmie przed własną publicznością zespół Stali Rzeszów i wydaje się, że to goście są nieznacznym, ale jednak faworytem tego spotkania. Gospodarze bowiem będą musieli do końca sezonu najprawdopodobniej walczyć o utrzymanie, a goście nie powinni mieć z tym problemu.

Transmisja z tego spotkania będzie dostępna tylko za pośrednictwem internetu.

Warta Poznań – Stal Rzeszów: transmisja TV

Mecz ten nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Początek rywalizacji w sobotę 1 marca 2025 roku o godzinie 14:30.

Warta Poznań – Stal Rzeszów: stream online

Mecz Warty Poznań ze Stalą Rzeszów będzie można obejrzeć na stronie internetowej oraz w aplikacji sport.tvp.pl. Poza tym istnieje możliwość skorzystania z Betclic TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim dowolne środki.

Warta Poznań – Stal Rzeszów: kto wygra?

Warta Poznań – Stal Rzeszów: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów minimalnym faworytem tego meczu jest Stal Rzeszów. Kurs na zwycięstwo zespołu z Podkarpacia wynosi około 2.45. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.20. Zaś na trzy punkty zespołu gospodarzy, a więc Warty Poznań zagramy po kursie 2.70.

Warta Poznań Stal Rzeszów 2.80 3.20 2.39 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2025 07:13 .

Kiedy odbędzie się mecz Warta Poznań – Stal Rzeszów? Początek rywalizacji w sobotę 1 marca 2025 roku o godzinie 14:30. Gdzie obejrzeć mecz Warta Poznań – Stal Rzeszów? Mecz można oglądać na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl oraz w Betclic TV.

