Villarreal CF – Manchester City: gdzie oglądać?
Przed nami starcie Villarrealu z Manchesterem City w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Hiszpanie nie rozpoczęli rozgrywek najlepiej, choć mieli niezwykle trudnych rywali – przegrali 0:1 z Tottenhamem Hotspur oraz zremisowali 2:2 w kolejnym meczu z Juventusem. Z kolei Anglicy spisują się lepiej, pokonując SSC Napoli 2:0 i remisując 2:2 z AS Monaco. Oba zespoły będą walczyć o cenne punkty, które mogą okazać się kluczowe w kontekście awansu. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Villarreal CF – Manchester City.
Villarreal CF – Manchester City: transmisja w TV
Mecz między Villarrealem a Manchesterem City oczywiście będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2, gdzie zawody skomentują Marcin Rosłoń i Michał Gutka.
- Zobacz: tabela Ligi Mistrzów
Villarreal CF – Manchester City: stream online
Pojedynek w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów możesz obejrzeć również w internecie. Dzisiejsze starcie znajdziesz bowiem na platformie streamingowej CANAL+ online.
Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (21 października) o godzinie 21:00.
