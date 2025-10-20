Villarreal CF – Manchester City, typy i przewidywania
Przed nami starcie Villarrealu z Manchesterem City w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów. Hiszpanie nie rozpoczęli tej edycji rozgrywek najlepiej, choć mierzyli się z wymagającymi rywalami. Żółta Łódź Podwodna po porażce 0:1 z Tottenhamem Hotspur zdołała wywalczyć remis 2:2 w pojedynku z Juventusem. Z kolei Anglicy prezentują się solidniej – Obywatele najpierw pokonali Napoli 2:0, a następnie zremisowali 2:2 z AS Monaco. Początek rywalizacji na Estadio de la Ceramica już w najbliższy wtorek, czyli 21 października, o godzinie 21:00.
- Zobacz: tabela Ligi Mistrzów
Moim zdaniem faworytem tego spotkania jest Manchester City. Anglicy prezentują stabilniejszą formę i mają większy potencjał ofensywny, co powinno przełożyć się na ich wygraną w jutrzejszym starciu z Villarrealem. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru City.
Villarreal CF – Manchester City, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa przed spotkaniem Villarreal – Manchester City wygląda korzystniej dla angielskiej drużyny, choć oba zespoły będą musiały radzić sobie bez kilku ważnych ogniw. W szeregach gospodarzy zabraknie czterech zawodników – Willy’ego Kambwali, Pau Cabanesa, Logana Costy oraz Juana Foytha. Goście również nie wystąpią w pełnym składzie – nieobecni są Rayan Ait-Nouri, Rodri i Abdukodir Khusanov. Mimo absencji obie ekipy posiadają szerokie kadry, co powinno pozwolić im na stworzenie interesującego widowiska.
Willy Kambwala
Uraz więzadła
Nieznany
Pau Cabanes
Uraz więzadła krzyżowego
Początek kwietnia 2026
Juan Foyth
Uraz mięśnia
Niepewny
Rayan Ait Nouri
Uraz kostki
Koniec października 2025
Abdukodir Khusanov
Stłuczenie
Koniec października 2025
Rodri
Uraz mięśnia
Początek listopada 2025
Villarreal CF – Manchester City, ostatnie wyniki
W ostatnich kolejkach ligowych Villarreal oraz Manchester City zaprezentowali odmienną formę. Żółta Łódź Podwodna najpierw przegrała 1:3 z Realem Madryt, a następnie zremisowała 2:2 z Realem Betis, co pokazuje, że hiszpańska drużyna wciąż ma problemy z utrzymaniem stabilnej formy. Z kolei Obywatele potwierdzili swoją wysoką dyspozycję, odnosząc dwa pewne zwycięstwa – 1:0 nad Brentfordem i 2:0 w pojedynku z Evertonem. Ekipa Pepa Guardioli pokazuje solidność w defensywie oraz skuteczność w ataku.
Villarreal CF – Manchester City, historia
Bezpośrednia rywalizacja Villarrealu z Manchesterem City miała miejsce tylko dwa razy w całej historii – w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2011/2012. Wówczas Anglicy okazali się zdecydowanie lepsi od Hiszpanów. Manchester City w pierwszym spotkaniu u siebie zwyciężył 2:1, natomiast w rewanżu na wyjeździe nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń, wygrywając 3:0. Tym samym Villarreal nie zdołał zdobyć choćby punktu w bezpośrednich starciach z gigantem Premier League. Być może ten stan rzeczy zmieni się już jutro.
Villarreal CF – Manchester City, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku są goście, którzy w ostatnim czasie imponują bardzo wysoką formą. Kurs na wygraną Villarrealu wynosi około 4.50, typ na zwycięstwo Manchesteru City to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.10. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Villarreal CF – Manchester City, przewidywane składy
|1Luiz Junior
|3Adria Altimira
|7Gerard Moreno
|11Ilias Akhomach
|13Diego Conde
|20Alberto Moleiro
|21Tani Oluwaseyi
|22Ayoze Perez
|26Pau Navarro
|6Manor Solomon
|16Thomas Partey
|23Sergi Cardona
|1James Trafford
|6Nathan Aké
|7Omar Marmoush
|8Mateo Kovacic
|10Rayan Cherki
|11Jeremy Doku
|13Marcus Bettinelli
|21Rayan Ait Nouri
|26Savinho
|27Matheus Nunes
|33Nico O’Reilly
Villarreal CF – Manchester City, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Villarrealu 0%
- remisem 0%
- zwycięstwem Manchesteru City 100%
1+ Votes
Villarreal CF – Manchester City, transmisja meczu
Spotkanie Villarreal CF – Manchester City w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Starcie na Estadio de la Ceramica odbędzie się już w najbliższy wtorek, 21 października. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.
