Villarreal CF – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2025)

21:54, 20. października 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Villarreal CF – Manchester City: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czy ekipa Żółtej Łodzi Podwodnej zatrzyma rozpędzoną drużynę Obywateli? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio de la Ceramica już w najbliższy wtorek, 21 października o godzinie 21:00.

Piłkarze Manchesteru City
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Villarreal CF – Manchester City, typy i przewidywania

Przed nami starcie Villarrealu z Manchesterem City w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów. Hiszpanie nie rozpoczęli tej edycji rozgrywek najlepiej, choć mierzyli się z wymagającymi rywalami. Żółta Łódź Podwodna po porażce 0:1 z Tottenhamem Hotspur zdołała wywalczyć remis 2:2 w pojedynku z Juventusem. Z kolei Anglicy prezentują się solidniej – Obywatele najpierw pokonali Napoli 2:0, a następnie zremisowali 2:2 z AS Monaco. Początek rywalizacji na Estadio de la Ceramica już w najbliższy wtorek, czyli 21 października, o godzinie 21:00.

Moim zdaniem faworytem tego spotkania jest Manchester City. Anglicy prezentują stabilniejszą formę i mają większy potencjał ofensywny, co powinno przełożyć się na ich wygraną w jutrzejszym starciu z Villarrealem. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru City.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
STS
1.75
Wygrana Manchesteru City
*Kursy z 20.10.2025 21⁚51 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Villarreal CF – Manchester City, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed spotkaniem Villarreal – Manchester City wygląda korzystniej dla angielskiej drużyny, choć oba zespoły będą musiały radzić sobie bez kilku ważnych ogniw. W szeregach gospodarzy zabraknie czterech zawodników – Willy’ego Kambwali, Pau Cabanesa, Logana Costy oraz Juana Foytha. Goście również nie wystąpią w pełnym składzie – nieobecni są Rayan Ait-Nouri, Rodri i Abdukodir Khusanov. Mimo absencji obie ekipy posiadają szerokie kadry, co powinno pozwolić im na stworzenie interesującego widowiska.

Villarreal CF – Manchester City, ostatnie wyniki

W ostatnich kolejkach ligowych Villarreal oraz Manchester City zaprezentowali odmienną formę. Żółta Łódź Podwodna najpierw przegrała 1:3 z Realem Madryt, a następnie zremisowała 2:2 z Realem Betis, co pokazuje, że hiszpańska drużyna wciąż ma problemy z utrzymaniem stabilnej formy. Z kolei Obywatele potwierdzili swoją wysoką dyspozycję, odnosząc dwa pewne zwycięstwa – 1:0 nad Brentfordem i 2:0 w pojedynku z Evertonem. Ekipa Pepa Guardioli pokazuje solidność w defensywie oraz skuteczność w ataku.

Villarreal CF – Manchester City, historia

Bezpośrednia rywalizacja Villarrealu z Manchesterem City miała miejsce tylko dwa razy w całej historii – w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2011/2012. Wówczas Anglicy okazali się zdecydowanie lepsi od Hiszpanów. Manchester City w pierwszym spotkaniu u siebie zwyciężył 2:1, natomiast w rewanżu na wyjeździe nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń, wygrywając 3:0. Tym samym Villarreal nie zdołał zdobyć choćby punktu w bezpośrednich starciach z gigantem Premier League. Być może ten stan rzeczy zmieni się już jutro.

Villarreal CF – Manchester City, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku są goście, którzy w ostatnim czasie imponują bardzo wysoką formą. Kurs na wygraną Villarrealu wynosi około 4.50, typ na zwycięstwo Manchesteru City to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.10. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Villarreal

Liga Mistrzów |

21 października 2025

21:00

4.50
4.10
1.75
Manchester City
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2025 21:55.

Villarreal CF – Manchester City, przewidywane składy

Villarreal CF – Manchester City, kto wygra?

Villarreal CF – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie Villarreal CF – Manchester City w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Starcie na Estadio de la Ceramica odbędzie się już w najbliższy wtorek, 21 października. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.

