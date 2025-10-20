Villarreal CF – Manchester City: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Czy ekipa Żółtej Łodzi Podwodnej zatrzyma rozpędzoną drużynę Obywateli? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio de la Ceramica już w najbliższy wtorek, 21 października o godzinie 21:00.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Villarreal CF – Manchester City, typy i przewidywania

Przed nami starcie Villarrealu z Manchesterem City w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów. Hiszpanie nie rozpoczęli tej edycji rozgrywek najlepiej, choć mierzyli się z wymagającymi rywalami. Żółta Łódź Podwodna po porażce 0:1 z Tottenhamem Hotspur zdołała wywalczyć remis 2:2 w pojedynku z Juventusem. Z kolei Anglicy prezentują się solidniej – Obywatele najpierw pokonali Napoli 2:0, a następnie zremisowali 2:2 z AS Monaco. Początek rywalizacji na Estadio de la Ceramica już w najbliższy wtorek, czyli 21 października, o godzinie 21:00.

Moim zdaniem faworytem tego spotkania jest Manchester City. Anglicy prezentują stabilniejszą formę i mają większy potencjał ofensywny, co powinno przełożyć się na ich wygraną w jutrzejszym starciu z Villarrealem. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru City.

Ernest STS 1.75 Wygrana Manchesteru City Przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Villarreal CF – Manchester City, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed spotkaniem Villarreal – Manchester City wygląda korzystniej dla angielskiej drużyny, choć oba zespoły będą musiały radzić sobie bez kilku ważnych ogniw. W szeregach gospodarzy zabraknie czterech zawodników – Willy’ego Kambwali, Pau Cabanesa, Logana Costy oraz Juana Foytha. Goście również nie wystąpią w pełnym składzie – nieobecni są Rayan Ait-Nouri, Rodri i Abdukodir Khusanov. Mimo absencji obie ekipy posiadają szerokie kadry, co powinno pozwolić im na stworzenie interesującego widowiska.

Kontuzje i zawieszenia Villarreal Zawodnik Powrót Willy Kambwala Uraz więzadła Nieznany Pau Cabanes Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2026 Juan Foyth Uraz mięśnia Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Manchester City Zawodnik Powrót Rayan Ait Nouri Uraz kostki Koniec października 2025 Abdukodir Khusanov Stłuczenie Koniec października 2025 Rodri Uraz mięśnia Początek listopada 2025

Villarreal CF – Manchester City, ostatnie wyniki

W ostatnich kolejkach ligowych Villarreal oraz Manchester City zaprezentowali odmienną formę. Żółta Łódź Podwodna najpierw przegrała 1:3 z Realem Madryt, a następnie zremisowała 2:2 z Realem Betis, co pokazuje, że hiszpańska drużyna wciąż ma problemy z utrzymaniem stabilnej formy. Z kolei Obywatele potwierdzili swoją wysoką dyspozycję, odnosząc dwa pewne zwycięstwa – 1:0 nad Brentfordem i 2:0 w pojedynku z Evertonem. Ekipa Pepa Guardioli pokazuje solidność w defensywie oraz skuteczność w ataku.

Villarreal CF – Manchester City, historia

Bezpośrednia rywalizacja Villarrealu z Manchesterem City miała miejsce tylko dwa razy w całej historii – w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2011/2012. Wówczas Anglicy okazali się zdecydowanie lepsi od Hiszpanów. Manchester City w pierwszym spotkaniu u siebie zwyciężył 2:1, natomiast w rewanżu na wyjeździe nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń, wygrywając 3:0. Tym samym Villarreal nie zdołał zdobyć choćby punktu w bezpośrednich starciach z gigantem Premier League. Być może ten stan rzeczy zmieni się już jutro.

Villarreal CF – Manchester City, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku są goście, którzy w ostatnim czasie imponują bardzo wysoką formą. Kurs na wygraną Villarrealu wynosi około 4.50, typ na zwycięstwo Manchesteru City to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.10. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Villarreal Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2025 21:55 .

Villarreal CF – Manchester City, przewidywane składy

Villarreal Marcelino Manchester City Pep Guardiola Villarreal Marcelino 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 25 Tenas 15 Mouriño 4 Marin 12 Veiga 24 Pedraza 17 Buchanan 18 Gueye 10 Parejo 14 Comesana 19 Pepe 9 Mikautadze 9 Haaland 52 Bobb 4 Reijnders 47 Foden 20 Silva 14 Gonzalez 24 Gvardiol 3 Dias 5 Stones 82 Lewis 25 Donnarumma 25 Tenas 15 Mouriño 4 Marin 12 Veiga 24 Pedraza 17 Buchanan 18 Gueye 10 Parejo 14 Comesana 19 Pepe 9 Mikautadze 9 Haaland 52 Bobb 4 Reijnders 47 Foden 20 Silva 14 Gonzalez 24 Gvardiol 3 Dias 5 Stones 82 Lewis 25 Donnarumma 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi 1 Luiz Junior 3 Adria Altimira 7 Gerard Moreno 11 Ilias Akhomach 13 Diego Conde 20 Alberto Moleiro 21 Tani Oluwaseyi 22 Ayoze Perez 26 Pau Navarro 6 Manor Solomon 16 Thomas Partey 23 Sergi Cardona 1 James Trafford 6 Nathan Aké 7 Omar Marmoush 8 Mateo Kovacic 10 Rayan Cherki 11 Jeremy Doku 13 Marcus Bettinelli 21 Rayan Ait Nouri 26 Savinho 27 Matheus Nunes 33 Nico O’Reilly

Villarreal CF – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Villarrealu

remisem

zwycięstwem Manchesteru City zwycięstwem Villarrealu 0%

remisem 0%

zwycięstwem Manchesteru City 100% 1+ Votes

Villarreal CF – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie Villarreal CF – Manchester City w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Starcie na Estadio de la Ceramica odbędzie się już w najbliższy wtorek, 21 października. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.