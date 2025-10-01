Villarreal - Juventus: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów z udziałem ekip z La Liga i Serie A będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

Villarreal CF – Juventus FC: gdzie oglądać za darmo?

Środowe spotkanie pomiędzy Villarreal a Juventusem można zobaczyć w telewizji, a także w internecie. Dostęp do transmisji z rywalizacji z udziałem ekip z La Liga i Serie A zapewni jedna ze stacji CANAL+. Ponadto spotkanie będzie dostępne w usłudze streamingowej.

Villarreal i Juventus to drużyny, które zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2022 roku. Wówczas górą była ekipa z ligi hiszpańskiej, która na Allianz Stadium nie dała żadnych szans turyńczykom, wygrywając różnicą kilku trafień (3:0).

Villarreal CF – Juventus FC: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Villarreal – Juventus rozpocznie się w środę, 1 października o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi CANAL+ Extra 3. Rywalizację skomentują Michał Kornacki i Tomasz Lipiński.

Villarreal CF – Juventus FC: stream online

Spotkanie będzie dostępne również online na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport (CANAL+ z Eleven Sports) dostęp kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Wariant można zamówić też w opcji CANAL+ solo. Wówczas cena za takie rozwiązanie wynosi 65 zł przy zobowiązaniu na 12 miesięcy.

