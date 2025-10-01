Villarreal CF – Juventus FC: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.01.2025)

15:03, 1. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Villarreal - Juventus: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów z udziałem ekip z La Liga i Serie A będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

Dusan Vlahović
fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Villarreal CF – Juventus FC: gdzie oglądać za darmo?

Środowe spotkanie pomiędzy Villarreal a Juventusem można zobaczyć w telewizji, a także w internecie. Dostęp do transmisji z rywalizacji z udziałem ekip z La Liga i Serie A zapewni jedna ze stacji CANAL+. Ponadto spotkanie będzie dostępne w usłudze streamingowej.

Villarreal i Juventus to drużyny, które zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2022 roku. Wówczas górą była ekipa z ligi hiszpańskiej, która na Allianz Stadium nie dała żadnych szans turyńczykom, wygrywając różnicą kilku trafień (3:0).

Villarreal CF – Juventus FC: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Villarreal – Juventus rozpocznie się w środę, 1 października o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi CANAL+ Extra 3. Rywalizację skomentują Michał Kornacki i Tomasz Lipiński.

Villarreal CF – Juventus FC: stream online

Spotkanie będzie dostępne również online na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport (CANAL+ z Eleven Sports) dostęp kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Wariant można zamówić też w opcji CANAL+ solo. Wówczas cena za takie rozwiązanie wynosi 65 zł przy zobowiązaniu na 12 miesięcy.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Villarreal
  • wygraną Juventusu
  • remisem
0 Votes

Kiedy i o której mecz Villarreal CF – Juventus FC?

Spotkanie Villarreal – Juventus rozpocznie się w środę, 1 października o godzinie 21:00.

Gdzie oglądać mecz Villarreal CF – Juventus FC?

Transmisję ze spotkania Villarreal – Juventus można obejrzeć w telewizji na antenie CANAL+ Extra 3, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.

