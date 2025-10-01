Villarreal CF – Juventus FC: gdzie oglądać za darmo?
Środowe spotkanie pomiędzy Villarreal a Juventusem można zobaczyć w telewizji, a także w internecie. Dostęp do transmisji z rywalizacji z udziałem ekip z La Liga i Serie A zapewni jedna ze stacji CANAL+. Ponadto spotkanie będzie dostępne w usłudze streamingowej.
Villarreal i Juventus to drużyny, które zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2022 roku. Wówczas górą była ekipa z ligi hiszpańskiej, która na Allianz Stadium nie dała żadnych szans turyńczykom, wygrywając różnicą kilku trafień (3:0).
Villarreal CF – Juventus FC: transmisja w TV
Transmisja ze spotkania Villarreal – Juventus rozpocznie się w środę, 1 października o godzinie 21:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi CANAL+ Extra 3. Rywalizację skomentują Michał Kornacki i Tomasz Lipiński.
Villarreal CF – Juventus FC: stream online
Spotkanie będzie dostępne również online na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport (CANAL+ z Eleven Sports) dostęp kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Wariant można zamówić też w opcji CANAL+ solo. Wówczas cena za takie rozwiązanie wynosi 65 zł przy zobowiązaniu na 12 miesięcy.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Reklama
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Villarreal
- wygraną Juventusu
- remisem
0 Votes
Spotkanie Villarreal – Juventus rozpocznie się w środę, 1 października o godzinie 21:00.
Transmisję ze spotkania Villarreal – Juventus można obejrzeć w telewizji na antenie CANAL+ Extra 3, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.