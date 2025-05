Venezia - Juventus to ostatni niedzielny mecz 38. kolejki Serie A. Bianconeri powalczą w tej batalii o miejsce w Lidze Mistrzów. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z tej potyczki.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Venezia – Juventus: gdzie oglądać?

Venezia przed ostatnią kolejką ma jeszcze o co walczyć. Drużyna co prawda znajduje się w strefie spadkowej w tabeli Serie A. Niemniej przy korzystnym splocie okoliczności może się utrzymać. Musi jednak wygrać swój mecz i liczyć na potknięcie Empoli. W ostatniej kolejce Venezia uległa Cagliari Calcio (0:3).

Juventus to natomiast drużyna, która rywalizuje o miejsce premiowane gra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Przed niedzielnymi starciami legitymuje się bilansem 67 oczek, mając punkt przewagi nad AS Romą. Do niedzielnej batalii zespół z Turynu podejdzie po wygranej nad Udinese (2:0).

Venezia – Juventus: transmisja TV

Niedzielne starcie będzie emitowane w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Venezia – Juventus będzie emitowana na antenie Eleven Sport 2 od godziny 20:45. Mecz skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Venezia – Juventus: stream online

Spotkanie z udziałem Venezii i Juventusu będzie dostępne także na stronie internetowej ElevenSports.pl oraz w usłudze Betclic TV. W przypadku drugiej opcji wystarczy założyć konto oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości. Kod promocyjny Betclic “GOALPL” wpisany podczas rejestracji umożliwia odbiór zakładu bez ryzyka o wartości 50 zł.

Venezia – Juventus: kto wygra?

Venezia – Juventus: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tej batalii są goście. Typ na zwycięstwo Juventusu oszacowano na 1.56.

Venezia Juventus FC 5.75 4.30 1.57 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 24 maja 2025 23:39 .

Kiedy odbędzie się mecz Venezia – Juventus? Początek transmisji w niedzielę 25 maja 2025 roku o godzinie 20:45. Gdzie obejrzeć mecz Venezia – Juventus? To spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 2 oraz w Betclic TV.

