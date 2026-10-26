Złota Piłka 2026: gdzie oglądać? Transmisja za darmo i online

Złota Piłka 2026 zostanie przyznana już dziś, czyli w poniedziałek (26 października). Transmisja nie będzie dostępna w żadnej polskiej telewizji. Sprawdź, gdzie oglądać na żywo galę Złotej Piłki.

fot. Abaca Press / Alaamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Złota Piłka 2026: gdzie oglądać?

Złota Piłka to najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla piłkarza. W tym roku faworytów do zdobycia nagrody dla najlepszego piłkarza na świecie jest co najmniej kilku. Wśród nich wymieniani są: Harry Kane, Kylian Mbappe, a także Lamine Yamal. Trudno wyrokować, kto wygra.

Tegoroczna gala jest 70. w historii. W związku z tym nastąpił jedna z kluczowych zmian. Wydarzenie nie odbędzie się we Francji, gdzie paryski teatr gościł uroczystą ceremonię. W związku z jubileuszem France Football postanowiono uczcić pamięć Sir Stanleya Matthewsa, organizując galę w Londynie. Szanse na Złotą Piłkę ma m.in. Ewa Pajor. Polska piłkarka jest jedną z faworytek do prestiżowego wyróżnienia.

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Złota Piłka 2026: transmisja TV

Żadna polska stacja telewizyjna nie zakupiła praw do transmisji gali Złotej Piłki. W związku z tym nie będzie transmisji w TV.

Złota Piłka 2026: transmisja online

Gala Złotej Piłki 2026 odbędzie się w poniedziałek (26 października) w Londynie. Wydarzenie rozpocznie się już o godzinie 17:00, ale główna część wystartuje o godzinie 21:00 czasu polskiego. Od tego momentu za darmo transmisja będzie dostępna na platformie streamingowej DAZN. Wystarczy założyć konto, aby uzyskać darmowy dostęp do transmisji na żywo.

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