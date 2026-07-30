Chelsea zagięła parol na reprezentanta Kolumbii

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Daniel Munoz celem transferowym Chelsea

Chelsea nie zwalnia tempa podczas letniego okienka transferowego, sprowadzając kolejnych zawodników. W czwartek londyński klub ogłosił pozyskanie Maxence’a Lacroixa, za którego zapłacił ponad 60 milionów euro. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie będzie to ostatnie wzmocnienie drużyny The Blues. Gigant Premier League nadal aktywnie monitoruje rynek i może sięgnąć po następnego piłkarza Crystal Palace.

Jak informuje kolumbijska gazeta „El Universal”, Chelsea jest bowiem poważnie zainteresowana zakontraktowaniem Daniela Munoza. Władze londyńskiego potentata nie wykluczają wzmocnienia prawej strony defensywy, a etatowy reprezentant Kolumbii jest jednym z głównych kandydatów. Sam zawodnik nie zamyka się na nowe wyzwanie, a jego sytuację uważnie śledzi również FC Barcelona.

Munoz przywdziewa koszulkę wyżej wspomnianego Crystal Palace od stycznia 2024 roku, kiedy przeniósł się tam z Genku za osiem milionów euro. W poprzednim sezonie kolumbijski gwiazdor rozegrał 46 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro, a kontrakt 30-letniego piłkarza z obecnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2028 roku.