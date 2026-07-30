Rashford zakotwiczy w Londynie? To możliwy scenariusz

17:41, 30. lipca 2026 18:03, 30. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  talkSPORT

Marcus Rashford może odejść z Manchesteru United przed zamknięciem letniego okienka transferowego. Spore szanse na jego pozyskanie ma Tottenham Hotspur - donosi stacja talkSPORT.

Marcus Rashford
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Tottenham Hotspur zainteresowany Marcusem Rashfordem

Marcus Rashford wciąż nie wie, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. 28-letni skrzydłowy poprzednią kampanię spędził na wypożyczeniu w Barcelonie, jednak kataloński potentat nie zdecydował się na jego definitywne wykupienie. 78-krotny reprezentant Synów Albionu wrócił więc do Manchesteru United, choć wiele wskazuje na to, że jeszcze tego lata ponownie zmieni barwy klubowe.

Jak informuje stacja radiowa „talkSPORT”, do walki o podpis Rashforda niespodziewanie włączył się Tottenham Hotspur. Londyński klub wyrasta na jednego z głównych kandydatów do sprowadzenia angielskiego gwiazdora.

Koguty chcą wzmocnić ofensywę, a wszechstronny napastnik idealnie wpisuje się w profil zawodnika poszukiwanego przez sztab szkoleniowy. Niewiadomą pozostaje jednak decyzja samego piłkarza.

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Anglik znajduje się również na radarach Bayernu Monachium, Chelsea, Arsenalu oraz Newcastle United. W ostatnim sezonie, podczas wypożyczenia do Barcelony, rozegrał 49 spotkań, zdobył 14 bramek i zanotował 14 asyst. Dzięki swojej wszechstronności oraz doświadczeniu należał do ważnych ogniw zespołu Hansiego Flicka. Według serwisu „Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa Rashforda wynosi 40 milionów euro, a jego umowa z Manchesterem United obowiązuje do 2028 roku.