Toulouse FC - Paris Saint-Germain: Transmisja w TV i online. W sobotę swoje spotkanie ligowe rozegrają podopiecnzi Luisa Enrique. Sprawdź gdzie oglądać mecz Toulouse - PSG.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marquinhos

Toulouse – PSG, typy bukmacherskie

W sobotni wieczór odbędzie się hit 3. kolejki rozgrywek Ligue 1, w którym Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z Toulouse FC. Podopieczni Luisa Enrique przystąpią do tej rywalizacji w świetnych nastrojach. Paryżanie w ostatnim meczu zdołali pokonać Angers (1:0).

Toulouse również imponuje formą w nowym sezonie. Gospodarze sobotniego pojedynku również zwyciężyli przed tygodniem. Udało im się pokonać Brest (2:0). Nadchodząca rywalizacja w Tuluzie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Toulouse – PSG, transmisja w TV

Spotkanie Toulouse – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 3

Toulouse – PSG, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz również śledzić drogą online. Spotkanie będzie bowiem transmitowane na stronie internetowej elevensports.pl.

Toulouse – PSG, kto wygra?

Toulouse – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstw Toulouse FC sięga nawet 8.25.

Toulouse Paris Saint-Germain 8.10 5.40 1.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 00:10 .

Gdzie oglądać mecz Toulouse – PSG? Spotkanie będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz również śledzić na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się mecz Toulouse – PSG? Mecz odbędzie się już w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 21:00.

