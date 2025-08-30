Toulouse – PSG, typy bukmacherskie
W sobotni wieczór odbędzie się hit 3. kolejki rozgrywek Ligue 1, w którym Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z Toulouse FC. Podopieczni Luisa Enrique przystąpią do tej rywalizacji w świetnych nastrojach. Paryżanie w ostatnim meczu zdołali pokonać Angers (1:0).
Toulouse również imponuje formą w nowym sezonie. Gospodarze sobotniego pojedynku również zwyciężyli przed tygodniem. Udało im się pokonać Brest (2:0). Nadchodząca rywalizacja w Tuluzie zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Toulouse – PSG, transmisja w TV
Spotkanie Toulouse – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 3
Toulouse – PSG, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz również śledzić drogą online. Spotkanie będzie bowiem transmitowane na stronie internetowej elevensports.pl.
Toulouse – PSG, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Toulouse 0%
- remisem 0%
- wygraną PSG 100%
5+ Votes
Toulouse – PSG, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstw Toulouse FC sięga nawet 8.25.
Spotkanie będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz również śledzić na stronie elevensports.pl.
Mecz odbędzie się już w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.