PressFocus Na zdjęciu: Dominic Solanke

Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt: gdzie oglądać?

Triumf w Lidze Europy to dla Tottenhamu właściwie jedyna szansa na występy w Europie w przyszłym sezonie. Anglicy są dopiero w dolnej połowie tabeli Premier League i nie zanosi się na poprawę sytuacji. Nie zmienia tego nawet ostatnie zwycięstwo z Southampton 3:1.

Eintracht Frankfurt ma dużo bardziej komfortową sytuację, ponieważ plasuje się na podium tabeli Bundesligi. Nie zmienia to faktu, że powinniśmy zobaczyć z ich strony chęć walki o jak najlepszy wynik przed rewanżowym ćwierćfinałem.

Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt: transmisja w TV

Mecz Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt odbędzie się w czwartek (10 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w tradycyjnej telewizji na kanale Polsat Sport Premium 4.

Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt: transmisja online

Jeśli nie masz możliwości oglądania meczu w telewizji to nic straconego. Polsat Sport, który posiada prawa do transmisji Ligi Europy, oferuje dostęp do usługi Polsat Box Go. To właśnie tam będzie transmisja online meczu Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt.

Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Eintrachtu Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Eintrachtu 0 Votes

Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt: kursy bukmacherskie

Czwartkową batalia ma wyraźnego faworyta i jest nim Tottenham. Obrazuje to kurs 1.78. Współczynnik na remis to 4.00. Z kolei sukces Eintrachtu Frankfurt można zagrać z kursem 4.10.

Tottenham Eintracht Frankfurt 1.75 4.30 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2025 10:23 .

Gdzie oglądać mecz Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt? Transmisja meczu Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 4, a także w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt? Mecz Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt zostanie rozegrany w czwartek (10 kwietnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.