Tottenham - Brentford: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (6 grudnia) mecz 15. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Lucas Bergvall

Tottenham – Brentford, gdzie oglądać?

Premier League w 15. kolejce przygotowała starcie klubów z siedzibą w Londynie. Na Tottenham Hotspur Stadium o ligowe punkty zagrają Tottenham i Brentford. Gospodarze systematycznie osuwają się w coraz niższe rejony tabeli i niewykluczone, że wkrótce wyżej uplasuje się ich najbliższy rywal. Zespół gości ma argumenty, aby skutecznie przeciwstawić się faworytowi. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Brentford

Tottenham – Brentford, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Brentford obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 5. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Dawid Szymczak.

Tottenham – Brentford, transmisja online

Mecz 15. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Brentfordu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – Brentford, kto wygra?

Tottenham – Brentford, kursy bukmacherskie

Tottenham Brentford 2.35 3.30 3.10 Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 14:34

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Brentford? Starcie Tottenham – Brentford będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 5, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Brentford? Mecz odbędzie się już w sobotę (6 grudnia) o godzinie 16:00.

