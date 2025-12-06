Tottenham – Brentford, gdzie oglądać?
Premier League w 15. kolejce przygotowała starcie klubów z siedzibą w Londynie. Na Tottenham Hotspur Stadium o ligowe punkty zagrają Tottenham i Brentford. Gospodarze systematycznie osuwają się w coraz niższe rejony tabeli i niewykluczone, że wkrótce wyżej uplasuje się ich najbliższy rywal. Zespół gości ma argumenty, aby skutecznie przeciwstawić się faworytowi. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Brentford
Tottenham – Brentford, transmisja w TV
Spotkanie Tottenham – Brentford obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 5. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Dawid Szymczak.
Tottenham – Brentford, transmisja online
Mecz 15. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Brentfordu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Tottenham – Brentford, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Aston Villa nie zdoła wykorzystać atutu własnego boiska do pokonania faworyzowanego rywala. Współczynnik na sukces gospodarzy to 4.30, przy kursie rzędu 1.90 na trzy punkty dla Arsenalu. Jeżeli spodziewasz się remisu, taki scenariusz można zagrać po kursie 3.60.
Mecz odbędzie się już w sobotę (6 grudnia) o godzinie 16:00.
