PressFocus Na zdjęciu: Brennan Johnson

Tottenham – Brentford: typy bukmacherskie

W 15. kolejce Premier League zobaczymy mecz z udziałem bezpośrednich sąsiadów w tabeli. Będzie to starcie Tottenham – Brentford. Przed sezonem nikt nie spodziewał się, że w ogóle dojdzie do takiej sytuacji. Spurs mieli bowiem rywalizować o awans do europejskich pucharów i bić się o czołowe miejsca w lidze. W zbliżeniu się do tego celu z pewnością pomogłaby wygrana w sobotnim meczu. Czy do niej dojdzie? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Tottenham – Brentford: ostatnie wyniki

Wyniki osiągane przez Tottenham mogą i wręcz powinny budzić niepokój sympatyków tej drużyny. Spurs nie są w stanie pokonać żadnego zespołu od 4 listopada i konfrontacji z Kopenhagą w Lidze Mistrzów (4:0). Terminarz nie sprzyjał w stworzeniu serii zwycięstw, ponieważ ekipa Thomasa Franka grała z Manchesterem United (2:2), Arsenalem (1:4) oraz PSG (3:5). Więcej można było natomiast oczekiwać po dwóch ostatnich spotkaniach, czyli starciu z Fulham (1:2) i Newcastle United (2:2).

Brentford to zespół, który uplasował się w dolnej połowie tabeli, ale z dystansem punktowym bliższym czołówce, aniżeli strefie spadkowej. Keith Andrews może być dosyć umiarkowanie zadowolony ze swoich podopiecznych, którzy regularnie przeplatają porażki zwycięstwami. Po wygranej 3:1 z Newcastle United nadeszła porażka 1:2 z Brighton. Z kolei po pokonaniu 3:1 Burnley, lepszy okazał się Arsenal (0:2).

Tottenham – Brentford: historia

Tottenham może szczycić się faktem, ze uniknął straty punktów w obu meczach bezpośrednich. W pierwszej potyczce Brentford objęło prowadzenie tuż po starcie spotkania, ale finalnie to faworyt zwyciężył 3:1. Spurs nie mieli łatwo także na wyjeździe, gdzie prowadzenie objęli po bramce samobójczej gospodarzy. Tottenham ostatecznie wygrał 2:0, co przypieczętował trafieniem w końcówce spotkania.

Tottenham – Brentford: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Tottenham powinien sobie poradzić w domowej konfrontacji z innym londyńskim zespołem. Współczynnik na sukces gospodarzy to 2.25. Brentford nie jest uznawane za faworyta, ale eksperci cenią umiejętności tej drużyny. Jej wygraną można zagrać po kursie 3.10. Remis wiąże się zaś z kursem między 3.35 a 3.55.

Tottenham – Brentford: kto wygra?

Tottenham – Brentford: przewidywane składy

Tottenham – Brentford: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Brentford odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 5. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

