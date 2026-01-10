Tottenham – Aston Villa, gdzie oglądać?
Od etapu 1/32 finału do Pucharu Anglii przystępują reprezentanci Premier League. Los chciał, że o awans do kolejnej rundy zagrają dwaj przedstawiciele angielskiej elity, czyli Tottenham i Aston Villa. Londyńczycy mają ostatnio sporo problemów boiskowych, więc wyeliminowanie czołowej drużyny w lidze byłoby dla nich niezwykle pozytywnym impulsem. Czy to im się uda? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Aston Villa
Tottenham – Aston Villa, transmisja w TV
Spotkanie Tottenham – Aston Villa nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Posiadają prawa telewizyjne telewizja publiczna, nie zdecydowała się na emisję tego meczu w TV.
Tottenham – Aston Villa, transmisja online
Mecz 1/32 finału Pucharu Anglii z udziałem Tottenhamu i Aston Villi będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport.
Tottenham – Aston Villa, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu 0%
- Wygrana Aston Vili 100%
1+ Votes
Tottenham – Aston Villa, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherskich analityków szanse na awans Tottenhamu i Aston Villi są właściwie identyczne. Potwierdza to kurs rzędu 2.60 na wygraną zarówno gospodarzy, jak i drużyny przyjezdnej.
Spotkanie Tottenham – Aston Villa będzie transmitowane wyłącznie online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.
Mecz odbędzie się już w sobotę (10 stycznia) o godzinie 18:45.
