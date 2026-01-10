Tottenham - Aston Villa: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (10 stycznia) mecz 1/32 finału FA Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Tottenham – Aston Villa, gdzie oglądać?

Od etapu 1/32 finału do Pucharu Anglii przystępują reprezentanci Premier League. Los chciał, że o awans do kolejnej rundy zagrają dwaj przedstawiciele angielskiej elity, czyli Tottenham i Aston Villa. Londyńczycy mają ostatnio sporo problemów boiskowych, więc wyeliminowanie czołowej drużyny w lidze byłoby dla nich niezwykle pozytywnym impulsem. Czy to im się uda? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Aston Villa

Tottenham – Aston Villa, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Aston Villa nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Posiadają prawa telewizyjne telewizja publiczna, nie zdecydowała się na emisję tego meczu w TV.

Tottenham – Aston Villa, transmisja online

Mecz 1/32 finału Pucharu Anglii z udziałem Tottenhamu i Aston Villi będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport.

Tottenham – Aston Villa, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Wygrana Aston Vili Wygrana Tottenhamu 0%

Wygrana Aston Vili 100% 1+ Votes

Tottenham – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków szanse na awans Tottenhamu i Aston Villi są właściwie identyczne. Potwierdza to kurs rzędu 2.60 na wygraną zarówno gospodarzy, jak i drużyny przyjezdnej.

Tottenham Aston Villa 2.60 3.50 2.60 Odds are subject to change. Last updated 10 stycznia 2026 16:07

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Aston Villa? Spotkanie Tottenham – Aston Villa będzie transmitowane wyłącznie online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Aston Villa? Mecz odbędzie się już w sobotę (10 stycznia) o godzinie 18:45.

