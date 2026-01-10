Tottenham Hotspur – Aston Villa: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (10.01.2026)

16:43, 10. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Tottenham - Aston Villa: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (10 stycznia) mecz 1/32 finału FA Cup.

Youri Tielemans
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Tottenham – Aston Villa, gdzie oglądać?

Od etapu 1/32 finału do Pucharu Anglii przystępują reprezentanci Premier League. Los chciał, że o awans do kolejnej rundy zagrają dwaj przedstawiciele angielskiej elity, czyli Tottenham i Aston Villa. Londyńczycy mają ostatnio sporo problemów boiskowych, więc wyeliminowanie czołowej drużyny w lidze byłoby dla nich niezwykle pozytywnym impulsem. Czy to im się uda? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Aston Villa

Tottenham – Aston Villa, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Aston Villa nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Posiadają prawa telewizyjne telewizja publiczna, nie zdecydowała się na emisję tego meczu w TV.

Tottenham – Aston Villa, transmisja online

Mecz 1/32 finału Pucharu Anglii z udziałem Tottenhamu i Aston Villi będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport.

Tottenham – Aston Villa, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Tottenhamu
  • Wygrana Aston Vili
  • Wygrana Tottenhamu 0%
  • Wygrana Aston Vili 100%

1+ Votes

Tottenham – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków szanse na awans Tottenhamu i Aston Villi są właściwie identyczne. Potwierdza to kurs rzędu 2.60 na wygraną zarówno gospodarzy, jak i drużyny przyjezdnej.

Tottenham
Aston Villa
2.60
3.50
2.60
Odds are subject to change. Last updated 10 stycznia 2026 16:07
Gdzie oglądać mecz Tottenham – Aston Villa?

Spotkanie Tottenham – Aston Villa będzie transmitowane wyłącznie online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Aston Villa?

Mecz odbędzie się już w sobotę (10 stycznia) o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.