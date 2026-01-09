Tottenham Hotspur – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (10.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Kevin Danso

Tottenham – Aston Villa: typy bukmacherskie

Już na etapie 1/32 finału Pucharu Anglii zagrają ze sobą dwie duże marki, dla których odpadnięcie z rozgrywek już teraz będzie bolesne. W starciu Tottenham – Aston Villa wydarzyć się może wszystko. Żadna ze stron nie wygląda na faworyta, co tylko potęguje emocje przed początkiem spotkania. Jakie będzie jego zakończenie? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Tottenham – Aston Villa: ostatnie wyniki

Wyniki Tottenhamu w ostatnich tygodniach wyglądają, jakby zespól z Londynu był zaangażowany w walkę o utrzymanie. W tabeli za dziesięć poprzednich spotkań ligowych, znajdziemy tylko cztery kluby z mniejszą liczbą zdobytych punktów. Kryzys w Spurs jest widoczny, a dowodem tego jest brak wygranej w 2026 roku niedawna porażka 2:3 z Bournemouth.

W analogicznym okresie czasu najlepsza w całej Premier League jest Aston Villa. Jeszcze niedawno zespół ten miał serię ośmiu zwycięstw z rzędu w lidze. Porażka 1:4 z Arsenalem była dla nich zimnym prysznicem, ale po niej wyniki wróciły do normy. Kibice liczyli pewnie jednak na lepszy wynik z Crystal Palace (0:0).

Tottenham – Aston Villa: historia

Kluby te spotkały się Pucharze Anglii niemal równo rok temu. Wówczas była to jednak późniejsza runda, a gospodarzem była Aston Villa. To właśnie ona cieszyła się z awansu po pokonaniu Tottenhamu 2:1. Londyńczycy przegrali z tym przeciwnikiem także dwie późniejsze potyczki ligowe.

Tottenham – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy mieli problem z wytypowaniem faworyta w tej rywalizacji. Ostatecznie za takowego uznany został Tottenham, którego wygraną można zagrać po kursie 2.60. Nieznacznie niższym współczynnikiem wyceniono zwycięstwo Aston Villi (2.55).

Tottenham – Aston Villa: przewidywane składy

Tottenham Hotspur: Kinsky; Spence, Danso, Van de Ven, Davies; Palhinha, Gray; Kolo Muani, Simons, Tel; Richarlison

Aston Villa: Bizot; Garcia, Konsa, Torres, Digne; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Sancho; Malen

Tottenham – Aston Villa: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Aston Villa odbędzie się w sobotę (10 stycznia) o godzinie 18:45. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

