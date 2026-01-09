Tottenham Hotspur – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (10.01.2026)

Tottenham – Aston Villa: typy bukmacherskie
Już na etapie 1/32 finału Pucharu Anglii zagrają ze sobą dwie duże marki, dla których odpadnięcie z rozgrywek już teraz będzie bolesne. W starciu Tottenham – Aston Villa wydarzyć się może wszystko. Żadna ze stron nie wygląda na faworyta, co tylko potęguje emocje przed początkiem spotkania. Jakie będzie jego zakończenie? Mój typ: obie drużyny strzelą.
Tottenham – Aston Villa: ostatnie wyniki
Wyniki Tottenhamu w ostatnich tygodniach wyglądają, jakby zespól z Londynu był zaangażowany w walkę o utrzymanie. W tabeli za dziesięć poprzednich spotkań ligowych, znajdziemy tylko cztery kluby z mniejszą liczbą zdobytych punktów. Kryzys w Spurs jest widoczny, a dowodem tego jest brak wygranej w 2026 roku niedawna porażka 2:3 z Bournemouth.
W analogicznym okresie czasu najlepsza w całej Premier League jest Aston Villa. Jeszcze niedawno zespół ten miał serię ośmiu zwycięstw z rzędu w lidze. Porażka 1:4 z Arsenalem była dla nich zimnym prysznicem, ale po niej wyniki wróciły do normy. Kibice liczyli pewnie jednak na lepszy wynik z Crystal Palace (0:0).
Tottenham – Aston Villa: historia
Kluby te spotkały się Pucharze Anglii niemal równo rok temu. Wówczas była to jednak późniejsza runda, a gospodarzem była Aston Villa. To właśnie ona cieszyła się z awansu po pokonaniu Tottenhamu 2:1. Londyńczycy przegrali z tym przeciwnikiem także dwie późniejsze potyczki ligowe.
Tottenham – Aston Villa: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy mieli problem z wytypowaniem faworyta w tej rywalizacji. Ostatecznie za takowego uznany został Tottenham, którego wygraną można zagrać po kursie 2.60. Nieznacznie niższym współczynnikiem wyceniono zwycięstwo Aston Villi (2.55).
Tottenham – Aston Villa: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu
- Wygrana Aston Vilii
0 Votes
Tottenham – Aston Villa: przewidywane składy
Tottenham Hotspur: Kinsky; Spence, Danso, Van de Ven, Davies; Palhinha, Gray; Kolo Muani, Simons, Tel; Richarlison
Aston Villa: Bizot; Garcia, Konsa, Torres, Digne; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Sancho; Malen
Tottenham – Aston Villa: transmisja meczu
Mecz Tottenham – Aston Villa odbędzie się w sobotę (10 stycznia) o godzinie 18:45. Transmisja będzie dostępna wyłącznie online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.