Tottenham – Borussia Dortmund: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (20 stycznia) mecz 7. kolejki Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Dominic Solanke

Tottenham – Borussia Dortmund, gdzie oglądać?

W 7. kolejce Ligi Mistrzów dojdzie do angielsko-niemieckiej rywalizacji w postaci meczu Tottenham – Borussia Dortmund. Drużyny te to bezpośredni rywala w walce o automatyczny awans do 1/8 finału. Konieczne do tego jest zajęcie miejsca w najlepszej ósemce tabeli. Który zespół przybliży się do realizacji tego celu? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Borussia Dortmund

Tottenham – Borussia Dortmund, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Borussia Dortmund obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3.

Tottenham – Borussia Dortmund, transmisja online

Mecz 7. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Tottenhamu i Borussii Dortmund będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – Borussia Dortmund, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Borussii Dortmund Wygrana Tottenhamu 33%

Remis 17%

Wygrana Borussii Dortmund 50% 6+ Votes

Tottenham – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się zaciętego meczu, o czym świadczą ich kursy. Eksperci nieznacznie większe szanse na wygraną dają Tottenhamowi, stąd kurs 2.82 na ten zespół. Borussia Dortmund ma szansę wygrać w Londynie, czego dowodzi kurs 2.98. Najmniej prawdopodobne zdarzenie to remis (kurs 3.60).

Tottenham Borussia Dortmund 2.80 3.45 2.98 Odds are subject to change. Last updated 20 stycznia 2026 20:59

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Borussia Dortmund? Spotkanie Tottenham – Borussia Dortmund będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Borussia Dortmund? Mecz odbędzie się już we wtorek (20 stycznia) o godzinie 21:00.

