Tottenham – Borussia Dortmund, gdzie oglądać?
W 7. kolejce Ligi Mistrzów dojdzie do angielsko-niemieckiej rywalizacji w postaci meczu Tottenham – Borussia Dortmund. Drużyny te to bezpośredni rywala w walce o automatyczny awans do 1/8 finału. Konieczne do tego jest zajęcie miejsca w najlepszej ósemce tabeli. Który zespół przybliży się do realizacji tego celu? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Tottenham – Borussia Dortmund
Tottenham – Borussia Dortmund, transmisja w TV
Spotkanie Tottenham – Borussia Dortmund obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3.
Tottenham – Borussia Dortmund, transmisja online
Mecz 7. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Tottenhamu i Borussii Dortmund będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Tottenham – Borussia Dortmund, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu 33%
- Remis 17%
- Wygrana Borussii Dortmund 50%
6+ Votes
Tottenham – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy spodziewają się zaciętego meczu, o czym świadczą ich kursy. Eksperci nieznacznie większe szanse na wygraną dają Tottenhamowi, stąd kurs 2.82 na ten zespół. Borussia Dortmund ma szansę wygrać w Londynie, czego dowodzi kurs 2.98. Najmniej prawdopodobne zdarzenie to remis (kurs 3.60).
Mecz odbędzie się już we wtorek (20 stycznia) o godzinie 21:00.
