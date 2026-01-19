Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (20.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Tottenham – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie

W 7. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zagrają bezpośredni sąsiedzi w tabeli, co pokazuje na jak zbliżonym poziomie są oba zespoły. Tottenham i Borussia Dortmund mają na swoim koncie po jedenaście punktów i bilans 3-2-1. Wygrana we wtorkowy wieczór byłaby niezwykle cenną zdobyczą w walce o bezpośredni awans do 1/8 finału. Komu się to uda? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,62 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

Tottenham – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki

Wyniki Tottenhamu przypominają rezultaty zespołu desperacko walczącego o utrzymanie w lidze. Spurs od połowy grudnia wygrali zaledwie jeden z ośmiu meczów. Londyńczycy pokonali jedynie Crystal Palace (1:0). Gracze Thomasa Franka przegrali natomiast z zespołami zagrożonymi spadkiem, czyli Nottingham Forest (0:3) i West Hamem United (1:2).

Borussia Dortmund niezmiennie utrzymuje się na pozycji wicelidera Bundesligi. BVB przegrała zaledwie jeden z osiemnastu meczów. Mimo tego jej strata do liderującego Bayernu Monachium to aż 11 oczek. Jest to efekt aż sześciu remisów po stronie dortmundczyków. W minionej kolejce udało im się pokonać 3:2 St. Pauli.

Tottenham – Borussia Dortmund: historia

Kluby te nie grały ze sobą od edycji 2018/2019. Wówczas stawką dwumeczu był awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W najlepszej ósemce zameldował się Tottenham, który u siebie ograł Borussię 3:0. W Dortmundzie londyńczycy zwyciężyli 1:0.

Tottenham – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy w roli faworyta widzą Borussię Dortmund, której wygraną możesz zagrać po kursie 2.35. Z kolei współczynnik na zwycięstwo Tottenhamu to 2.85. Podział punktów wyceniono kursem między 3.35 a 3.55.

Tottenham – Borussia Dortmund: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Borussii Dortmund Wygrana Tottenhamu 0%

Remis 0%

Wygrana Borussii Dortmund 100% 1+ Votes

Tottenham – Borussia Dortmund: przewidywane składy

Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, Danso, Spence; Gray, Bergvall; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke

Borussia Dortmund: Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Silva

Tottenham – Borussia Dortmund: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Borussia Dortmund odbędzie się we wtorek (20 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.