Torino FC - AC Milan: Transmisja w TV i online. W sobotę dojdzie do interesującego spotkania w rozgrywkach Serie A. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Torino - Milan.

Torino – Milan, gdzie oglądać?

AC Milan w sobotę rozegra swoje spotkanie w ramach 26. kolejki rozgrywek Serie A. Podopieczni Sergio Conceicao tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Torino. Rossoneri przystąpią do tej rywalizacji świeżo po odpadnięciu z Ligi Mistrzów (1:2 w dwumeczu z Feyenoordem Rotterdam).

Torino natomiast również chce zapomnieć o swoim ostatnim występie. Popularna Granata bowiem musiała uznać wyższość Bologni (2:3). Nadchodząca rywalizacja w stolicy Piemontu zatem zapowiada się niezwykle interesująco.

Torino – Milan, transmisja w TV

Spotkanie Torino – Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1.

Torino – Milan, transmisja online

Transmisję z meczu 26. kolejki Serie A znajdziesz również w interencie. To spotkanie będzie dostępne na platformach streamingowych elevensports.pl, Polsat Box Go oraz CANAL+ online, a także w usłudze STS TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji na stronie bukmachera?

Zarejestruj nowe konto w STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Torino – Milan zostanie odblokowany.

Torino – Milan, kursy bukmacherskie

Torino AC Milan 3.90 3.45 1.97 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2025 09:13 .

