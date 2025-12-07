REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?
Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się z Jagiellonią Białystok w meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Słoni ma na swoim koncie 16 punktów i zajmuje 17. miejsce, podczas gdy zespół Dumy Podlasia z 28 oczkami plasuje się na 3. pozycji. To starcie drużyn znajdujących się na dwóch przeciwległych biegunach tabeli. Liczymy na wielkie emocje w tej potyczce. Początek rywalizacji na Stadionie Sportowym w Niecieczy już niedzielę, 7 grudnia o godzinie 12:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok.
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV
Pojedynek w ramach 18. serii gier naszej ligi będzie dostępny na kanałach – CANAL+ 360 oraz CANAL+ Sport 3 – gdzie zawody skomentują Gabriel Rogaczewski i Michał Trela.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok: stream online
Mecz pomiędzy Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a Jagiellonią Białystok znajdziesz również w internecie. To spotkanie możesz obejrzeć na platformie streamingowej CANAL+ online.
Pierwszy gwizdek wybrzmi już w niedzielę (7 grudnia) o godzinie 12:15.
