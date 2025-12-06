Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania
Przed nami starcie drużyn znajdujących się na dwóch przeciwległych biegunach tabeli PKO BP Ekstraklasy. Bruk-Bet Termalica Nieciecza ma na koncie 16 punktów i zajmuje dopiero 17. miejsce, walcząc o wydostanie się ze strefy spadkowej. Jagiellonia Białystok natomiast zgromadziła 28 oczek, dzięki czemu plasuje się na 3. pozycji, pozostając w grze o czołowe lokaty. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Początek rywalizacji na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia o godzinie 12:15.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Moim zdaniem w tym meczu zwycięży Jagiellonia Białystok. Zespół Żółto-Czerwonych dysponuje bowiem silniejszym i bardziej wyrównanym składem. Przewaga jakościowa powinna przełożyć się na końcowy rezultat. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.
Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa
Obie drużyny mogą mówić o komfortowej sytuacji kadrowej przed nadchodzącym spotkaniem. W Bruk-Becie Termalice Nieciecza zabraknie jedynie Andrzeja Trubehy, co minimalnie zawęża rotację ofensywną. Jagiellonia Białystok natomiast zagra bez Oskara Pietuszewskiego i Alejandro Cantero, a wszyscy pozostali zawodnicy są gotowi do gry.
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki
Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ostatnich meczach ligowych poniosła porażkę 1:5 z Lechią Gdańsk, ale wcześniej wygrała 2:0 z Arką Gdynia. Jagiellonia Białystok w tym czasie odpadła z Pucharu Polski po porażce 1:3 z GKS-em Katowice, a w PKO BP Ekstraklasie bezbramkowo zremisowała z Zagłębiem Lubin. Obie drużyny prezentują więc bardzo nierówną formę.
Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, historia
W ostatnich latach bezpośrednia rywalizacja Bruk-Betu Termaliki Nieciecza z Jagiellonią Białystok jest wyjątkowo wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach między tymi klubami oba zespoły odniosły po dwa zwycięstwa, a ponadto raz padł remis. Przytoczone statystyki pokazują więc, że w tej parze trudno wskazać jednoznacznego dominatora.
Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują zdecydowanie lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Bruk-Betu Termaliki Nieciecza wynosi mniej więcej 3.15, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to około 2.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.
Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy
|2Bartosz Kopacz
|13Krzysztof Kubica
|16Milosz Kozik
|17Dominik Biniek
|25Kamil Zapolnik
|26Wojciech Jakubik
|27Radu Boboc
|35Diego Deisadze
|77Artem Putivtsev
|86Igor Strzalek
|99Milosz Mleczko
|4Yuki Kobayashi
|5Cezary Polak
|8Dawid Drachal
|9Dimitris Rallis
|13Bernardo Vital
|17Youssuf Sylla
|18Louka Prip
|21Sergio Lozano
|22Miłosz Piekutowski
|25Aziel Jackson
|80Oskar Pietuszewski
|86Bartosz Mazurek
Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Termaliki 0%
- remisem 33%
- zwycięstwem Jagiellonii 67%
3+ Votes
Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu
Pojedynek między Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a Jagiellonią Białystok oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ 360 oraz CANAL+ Sport 3, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody z wysokości trybun skomentują Gabriel Rogaczewski i Michał Trela. Początek rywalizacji na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w nadchodzącą niedzielę, czyli 7 grudnia, o godzinie 12:15.
