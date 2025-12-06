Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (07.12.2025)

12:53, 6. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy ekipa Dumy Podlasia wywiąże się z roli faworyta? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia o godzinie 12:15.

Piłkarze Jagiellonii Białystok
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Przed nami starcie drużyn znajdujących się na dwóch przeciwległych biegunach tabeli PKO BP Ekstraklasy. Bruk-Bet Termalica Nieciecza ma na koncie 16 punktów i zajmuje dopiero 17. miejsce, walcząc o wydostanie się ze strefy spadkowej. Jagiellonia Białystok natomiast zgromadziła 28 oczek, dzięki czemu plasuje się na 3. pozycji, pozostając w grze o czołowe lokaty. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Początek rywalizacji na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia o godzinie 12:15.

Moim zdaniem w tym meczu zwycięży Jagiellonia Białystok. Zespół Żółto-Czerwonych dysponuje bowiem silniejszym i bardziej wyrównanym składem. Przewaga jakościowa powinna przełożyć się na końcowy rezultat. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
STS
2.12
Wygrana Jagiellonii
Odwiedź STS
*Kursy z Odwiedź STS Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do Canal+ w promocji STS. Zarejestruj się z kodem GOALPLUS i oglądaj mecze ZA DARMO!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Obie drużyny mogą mówić o komfortowej sytuacji kadrowej przed nadchodzącym spotkaniem. W Bruk-Becie Termalice Nieciecza zabraknie jedynie Andrzeja Trubehy, co minimalnie zawęża rotację ofensywną. Jagiellonia Białystok natomiast zagra bez Oskara Pietuszewskiego i Alejandro Cantero, a wszyscy pozostali zawodnicy są gotowi do gry.

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ostatnich meczach ligowych poniosła porażkę 1:5 z Lechią Gdańsk, ale wcześniej wygrała 2:0 z Arką Gdynia. Jagiellonia Białystok w tym czasie odpadła z Pucharu Polski po porażce 1:3 z GKS-em Katowice, a w PKO BP Ekstraklasie bezbramkowo zremisowała z Zagłębiem Lubin. Obie drużyny prezentują więc bardzo nierówną formę.

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, historia

W ostatnich latach bezpośrednia rywalizacja Bruk-Betu Termaliki Nieciecza z Jagiellonią Białystok jest wyjątkowo wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach między tymi klubami oba zespoły odniosły po dwa zwycięstwa, a ponadto raz padł remis. Przytoczone statystyki pokazują więc, że w tej parze trudno wskazać jednoznacznego dominatora.

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują zdecydowanie lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Bruk-Betu Termaliki Nieciecza wynosi mniej więcej 3.15, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to około 2.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa |

7 grudnia 2025

12:15

3.15
3.60
2.12
Jagiellonia Białystok
Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 14:21

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Termaliki
  • remisem
  • zwycięstwem Jagiellonii
  • zwycięstwem Termaliki 0%
  • remisem 33%
  • zwycięstwem Jagiellonii 67%

3+ Votes

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Pojedynek między Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a Jagiellonią Białystok oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ 360 oraz CANAL+ Sport 3, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody z wysokości trybun skomentują Gabriel Rogaczewski i Michał Trela. Początek rywalizacji na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w nadchodzącą niedzielę, czyli 7 grudnia, o godzinie 12:15.

Odbierz dostęp do Canal+ w promocji STS. Zarejestruj się z kodem GOALPLUS i oglądaj mecze ZA DARMO!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.