Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy ekipa Dumy Podlasia wywiąże się z roli faworyta? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia o godzinie 12:15.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Przed nami starcie drużyn znajdujących się na dwóch przeciwległych biegunach tabeli PKO BP Ekstraklasy. Bruk-Bet Termalica Nieciecza ma na koncie 16 punktów i zajmuje dopiero 17. miejsce, walcząc o wydostanie się ze strefy spadkowej. Jagiellonia Białystok natomiast zgromadziła 28 oczek, dzięki czemu plasuje się na 3. pozycji, pozostając w grze o czołowe lokaty. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Początek rywalizacji na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia o godzinie 12:15.

Moim zdaniem w tym meczu zwycięży Jagiellonia Białystok. Zespół Żółto-Czerwonych dysponuje bowiem silniejszym i bardziej wyrównanym składem. Przewaga jakościowa powinna przełożyć się na końcowy rezultat. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Obie drużyny mogą mówić o komfortowej sytuacji kadrowej przed nadchodzącym spotkaniem. W Bruk-Becie Termalice Nieciecza zabraknie jedynie Andrzeja Trubehy, co minimalnie zawęża rotację ofensywną. Jagiellonia Białystok natomiast zagra bez Oskara Pietuszewskiego i Alejandro Cantero, a wszyscy pozostali zawodnicy są gotowi do gry.

Kontuzje i zawieszenia Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ostatnich meczach ligowych poniosła porażkę 1:5 z Lechią Gdańsk, ale wcześniej wygrała 2:0 z Arką Gdynia. Jagiellonia Białystok w tym czasie odpadła z Pucharu Polski po porażce 1:3 z GKS-em Katowice, a w PKO BP Ekstraklasie bezbramkowo zremisowała z Zagłębiem Lubin. Obie drużyny prezentują więc bardzo nierówną formę.

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, historia

W ostatnich latach bezpośrednia rywalizacja Bruk-Betu Termaliki Nieciecza z Jagiellonią Białystok jest wyjątkowo wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach między tymi klubami oba zespoły odniosły po dwa zwycięstwa, a ponadto raz padł remis. Przytoczone statystyki pokazują więc, że w tej parze trudno wskazać jednoznacznego dominatora.

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują zdecydowanie lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Bruk-Betu Termaliki Nieciecza wynosi mniej więcej 3.15, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to około 2.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Jagiellonia Białystok Odds are subject to change. Last updated 6 grudnia 2025 14:21

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Marcin Brosz Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Bruk-Bet Termalica Nieciecza Marcin Brosz 3-4-3 Przewidywany skład 1 Chovan 29 Isik 5 Masoero 3 Kasperkiewicz 21 Hilbrycht 28 Ambrosiewicz 8 Kurzawa 6 Wolski 23 Guerrero 9 Jimenez 7 Faßbender 10 Pululu 72 Jóźwiak 11 Balleste 7 Pozo 31 Flach 6 Romanczuk 27 Wdowik 3 Stojinovic 70 Pelmard 15 Wojtuszek 50 Abramowicz 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi 2 Bartosz Kopacz 13 Krzysztof Kubica 16 Milosz Kozik 17 Dominik Biniek 25 Kamil Zapolnik 26 Wojciech Jakubik 27 Radu Boboc 35 Diego Deisadze 77 Artem Putivtsev 86 Igor Strzalek 99 Milosz Mleczko 4 Yuki Kobayashi 5 Cezary Polak 8 Dawid Drachal 9 Dimitris Rallis 13 Bernardo Vital 17 Youssuf Sylla 18 Louka Prip 21 Sergio Lozano 22 Miłosz Piekutowski 25 Aziel Jackson 80 Oskar Pietuszewski 86 Bartosz Mazurek

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

remisem

zwycięstwem Jagiellonii zwycięstwem Termaliki 0%

remisem 33%

zwycięstwem Jagiellonii 67% 3+ Votes

Termalica Nieciecza – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Pojedynek między Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a Jagiellonią Białystok oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ 360 oraz CANAL+ Sport 3, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody z wysokości trybun skomentują Gabriel Rogaczewski i Michał Trela. Początek rywalizacji na Stadionie Sportowym w Niecieczy już w nadchodzącą niedzielę, czyli 7 grudnia, o godzinie 12:15.

