Reprezentacja Polski do lat 21 we wtorek (14 października) zmierzy się ze Szwecją w ramach 4. kolejki eliminacji Mistrzostw Europy 2027. Początek spotkania o godzinie 18:00. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Polski do lat 21

Szwecja – Polska: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski do lat 21 rozpoczęła eliminacje Mistrzostw Europy od trzech zwycięstw z rzędu. Kilka dni temu na stadionie w Katowicach kadra Jerzego Brzęczka pokonała Czarnogórę (2:0). Teraz przed Biało-Czerwonymi trudne zadanie, ponieważ zmierzą się z rówieśnikami ze Szwecji. Choć nasi rywale mają tylko trzy punkty po trzech meczach, zostali uznani za faworyta. Sprawdź typy na mecz Szwecja U21 – Polska U21.

Szwecja – Polska: transmisja w TV

Mecz 4. kolejki eliminacji Mistrzostw Europy 2027, czyli starcie Szwecja U21 – Polska U21 odbędzie się we wtorek 14 października 2025 roku o godzinie 18:00. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie w miejscowości Jonkoping. Transmisję przeprowadzi TVP Sport, a rywalizację skomentuje duet Maciej Iwański i Michał Zachodny.

Szwecja – Polska: transmisja online

Mecz reprezentacji Polski do lat 21 można oglądać również w internecie. Za darmo transmisja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Szwecja – Polska: kto wygra?

Szwecja – Polska: kursy bukmacherskie

Reprezentacja Polski do lat 21 nie będzie faworytem wtorkowego meczu ze Szwecją. Tak przynajmniej wynika z kursów, jakie oferuje bukmacher STS na to spotkanie. Zwycięstwo Biało-Czerwonych można dodać do kuponu ze współczynnikiem 2.90, zaś wygraną ekipy ze Skandynawii z kursem 2.35.

Szwecja U21 Polska U21 2.35 3.60 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2025 13:19 .

