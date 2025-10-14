Szwecja U21 – Polska U21: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.10.2025)

16:11, 14. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski do lat 21 we wtorek (14 października) zmierzy się ze Szwecją w ramach 4. kolejki eliminacji Mistrzostw Europy 2027. Początek spotkania o godzinie 18:00. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Reprezentanci Polski do lat 21
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Polski do lat 21

Szwecja – Polska: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski do lat 21 rozpoczęła eliminacje Mistrzostw Europy od trzech zwycięstw z rzędu. Kilka dni temu na stadionie w Katowicach kadra Jerzego Brzęczka pokonała Czarnogórę (2:0). Teraz przed Biało-Czerwonymi trudne zadanie, ponieważ zmierzą się z rówieśnikami ze Szwecji. Choć nasi rywale mają tylko trzy punkty po trzech meczach, zostali uznani za faworyta. Sprawdź typy na mecz Szwecja U21 – Polska U21.

Szwecja – Polska: transmisja w TV

Mecz 4. kolejki eliminacji Mistrzostw Europy 2027, czyli starcie Szwecja U21 – Polska U21 odbędzie się we wtorek 14 października 2025 roku o godzinie 18:00. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie w miejscowości Jonkoping. Transmisję przeprowadzi TVP Sport, a rywalizację skomentuje duet Maciej Iwański i Michał Zachodny.

Szwecja – Polska: transmisja online

Mecz reprezentacji Polski do lat 21 można oglądać również w internecie. Za darmo transmisja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Szwecja – Polska: kto wygra?

Kto wygra mecz?

  • Szwecja U21
  • Remis
  • Polska U21
  • Szwecja U21 0%
  • Remis 0%
  • Polska U21 100%

4+ Votes

Szwecja – Polska: kursy bukmacherskie

Reprezentacja Polski do lat 21 nie będzie faworytem wtorkowego meczu ze Szwecją. Tak przynajmniej wynika z kursów, jakie oferuje bukmacher STS na to spotkanie. Zwycięstwo Biało-Czerwonych można dodać do kuponu ze współczynnikiem 2.90, zaś wygraną ekipy ze Skandynawii z kursem 2.35.

Szwecja U21
Polska U21
2.35
3.60
2.90
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 października 2025 13:19.
Gdzie oglądać mecz Szwecja U21 – Polska U21?

Transmisja meczu Szwecja U21 – Polska U21 będzie dostępna na kanale TVP Sport, a także na stronie sport.tvp.pl.

Kiedy odbędzie się spotkanie Szwecja U21 – Polska U21?

Mecz Szwecja U21 – Polska U21 zostanie rozegrany we wtorek, 14 października o godzinie 18:00.

