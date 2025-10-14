Szwecja – Polska: gdzie oglądać?
Reprezentacja Polski do lat 21 rozpoczęła eliminacje Mistrzostw Europy od trzech zwycięstw z rzędu. Kilka dni temu na stadionie w Katowicach kadra Jerzego Brzęczka pokonała Czarnogórę (2:0). Teraz przed Biało-Czerwonymi trudne zadanie, ponieważ zmierzą się z rówieśnikami ze Szwecji. Choć nasi rywale mają tylko trzy punkty po trzech meczach, zostali uznani za faworyta. Sprawdź typy na mecz Szwecja U21 – Polska U21.
Szwecja – Polska: transmisja w TV
Mecz 4. kolejki eliminacji Mistrzostw Europy 2027, czyli starcie Szwecja U21 – Polska U21 odbędzie się we wtorek 14 października 2025 roku o godzinie 18:00. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie w miejscowości Jonkoping. Transmisję przeprowadzi TVP Sport, a rywalizację skomentuje duet Maciej Iwański i Michał Zachodny.
Szwecja – Polska: transmisja online
Mecz reprezentacji Polski do lat 21 można oglądać również w internecie. Za darmo transmisja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.
Szwecja – Polska: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Szwecja U21 0%
- Remis 0%
- Polska U21 100%
4+ Votes
Szwecja – Polska: kursy bukmacherskie
Reprezentacja Polski do lat 21 nie będzie faworytem wtorkowego meczu ze Szwecją. Tak przynajmniej wynika z kursów, jakie oferuje bukmacher STS na to spotkanie. Zwycięstwo Biało-Czerwonych można dodać do kuponu ze współczynnikiem 2.90, zaś wygraną ekipy ze Skandynawii z kursem 2.35.
To spotkanie można postawić u bukmachera STS. Z kodem promocyjnym GOALPROMO podczas rejestracji, odbierzesz pakiet powitalny.
Transmisja meczu Szwecja U21 – Polska U21 będzie dostępna na kanale TVP Sport, a także na stronie sport.tvp.pl.
Mecz Szwecja U21 – Polska U21 zostanie rozegrany we wtorek, 14 października o godzinie 18:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.