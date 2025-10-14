Szwecja U21 – Polska U21: typy, kursy, zapowiedź (14.10.2025)

Reprezentacja Polski do lat 21 zagra ważne spotkanie z rówieśnikami ze Szwecji. Będzie to czwarte spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Europy. Sprawdź typy na mecz Szwecja U21 - Polska U21.

Szwecja – Polska: typy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów, choć reprezentacja Polski do lat 21 ma na swoim koncie komplet zwycięstw i jest liderem grupy, to ich rówieśnicy ze Szwecji będą faworytem spotkania. Warto zauważyć, że kurs na Biało-Czerwonych z dnia na dzień spada, więc analitycy nie skreślają naszej młodzieżówki. Z racji tego, że mecze odbędzie się na terenie rywali, proponuję skupić się na liczbie bramek. Jak dotąd w spotkaniach obu drużyn często pada dużo goli. Średnia w ostatnich trzech starciach to trzy gole na mecz. Mój typ: powyżej 2.5 goli.

Szwecja – Polska: ostatnie wyniki

Reprezentacja Szwecji do lat 21 na ten moment zajmuje dopiero 5. miejsce w grupie z dorobkiem 3 punktów. Skandynawowie mają na swoim koncie dwie porażki w trzech meczach, co mocno utrudni im walkę o awans na EURO. Choć eliminacje rozpoczęli od zwycięstwa z Armenią (3:0), tak później niespodziewanie przegrali na wyjeździe z Czarnogórą (0:2). Warto dodać, że obie bramki w tym meczu padły w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Kilka dni temu nie mieli szans w starciu z Włochami, przegrywając aż (0:4).

Po trzech meczach reprezentacja Polski jest liderem grupy E eliminacji Mistrzostw Europy 2027. Podopieczni Jerzego Brzęczka mają na swoim koncie komplet zwycięstw. Drogę na EURO rozpoczęli w Krakowie od pewnego zwycięstwa z Macedonią Północną (3:0). Wysoką formę potwierdzili również w wyjazdowym starciu z Armenią (4:0). W ubiegły piątek na stadionie w Katowicach wygrali po raz trzeci, pokonując Czarnogórę (2:0). Ewentualne zwycięstwo ze Szwecją będzie dużym krokiem w stronę walki o 1. miejsce w grupie.

Szwecja – Polska: historia

Ostatni raz Polska i Szwecja miały okazje rywalizować bezpośrednio w 2017 roku. Spotkanie, które odbyło się w ramach EURO, zakończyło się remisem (2:2). Wcześniej w towarzyskim starciu również padł remis, ale tym razem bezbramkowy. Zwycięstwami podzielili się za to w eliminacjach Mistrzostw Europy, gdy w 2013 roku najpierw u siebie wygrała Szwecja (3:1), a potem przed własnymi kibicami Polska (2:0).

Szwecja – Polska: kursy bukmacherskie

Choć obie drużyny w tabeli dzieli sporo miejsc, a także aż sześć punktów, to bukmacherzy jako faworyta typują reprezentację Szwecji. Kurs na wygraną gospodarzy będzie niższy i wynosi 2.35. Dla porównania wygraną Biało-Czerwonych można zagrać z kursem 2.90.

Szwecja – Polska: kto wygra

Szwecja – Polska: przewidywane składy

Szwecja U21: Bishesari – Antwi, Makolli, Zatterstrom, Vinlof – Bjorklund, Thorell, Boudri – Njie, Swedberg, Sonko

Polska U21: Łubik – Gurgul, Drapiński, Matysik, Krajewski – Kowalczyk, Kozubal – Pieńko, Urbański, Pietuszewski – Reguła

Szwecja – Polska: transmisja meczu

Mecz Szwecja U21 – Polska U21 odbędzie się we wtorek (14 października) o godzinie 18:00. Transmisję przeprowadzi kanał TVP Sport, a także strona internetowa sport.tvp.pl oraz aplikacja mobilna TVP Sport. Starcie skomentuje duet Maciej Iwański i Michał Zachodny.

