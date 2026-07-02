Widzew Łódź może go mieć za milion euro. To inwestycyjna żyła złota

14:07, 2. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mirosław Furmanek [X]

Widzew Łódź ma czterech zawodników do wyboru na pozycję lewego obrońcy. Mirosław Furmanek uważa, że najbardziej realne wydaje się pozyskanie Mehdiego Dorvala z włoskiego Bari. Zdaniem skauta piłkarskiego zawodnik ma olbrzymi potencjał sprzedażowy.

Aleksandar Vuković
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Mehdi Dorval chce dołączyć do Widzewa Łódź

Widzew Łódź w poprzednim sezonie na ostatni moment wywalczył utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Nadchodząca kampania ma być o wiele lepsza. Obecnie trwa budowanie kadry pierwszego zespołu, który ma powalczyć o najwyższe cele w lidze. Na ten moment łódzki klub sfinalizował tylko jeden transfer. Czerwona Armia pozyskała Karola Świderskiego. Reprezentant Polski kosztował milion euro.

Kolejnym celem transferowym ma być lewy obrońca. Z informacji przekazanych przez Mirosława Furmanka, wynika, że Widzew ma do wyboru czterech zawodników, którzy zostali im zaproponowani. Najbardziej prawdopodobna opcja to Mehdi Dorval.

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Mehdi Dorval to 25-letni zawodnik, który ma na swoim koncie występy w reprezentacji Algierii. Miniony sezon spędził w Bari na poziomie Serie B. Rozegrał 36 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował siedem asyst. Po spadku do Serie C zmiana klubu jest nieunikniona. Zdaniem skauta piłkarskiego Algierczyk ma ogromny potencjał sprzedażowy, więc w przyszłości Widzew Łódź może zarobić na nim ogromne pieniądze. Obecnie jest do wzięcia za milion euro.

Z grona 4 zaproponowanych lewych obrońców dla Widzewa Łódź w tym momencie najbardziej realnym pod względem finansowym jest pozyskanie Mehdiego Dorvala z włoskiego klubu Bari. 4-krotnego reprezentanta Algierii można pozyskać za milion euro – napisał.

Taka kwota za tak stosunkowo jeszcze młodego zawodnika (25 lat) jest wręcz promocyjna. Zawodnik i jego agent pomimo zainteresowania z silniejszych klubów bardzo optymistycznie podchodzą do możliwości dołączenia do łódzkiej drużyny i czekają na oficjalną ofertę z Widzewa. Zawodnik posiada niesamowity potencjał sprzedażowy i w bardzo krótkim czasie mógłby zostać sprzedany za wielokrotnie większą kwotę, za jaką zostałby pozyskany – dodał Mirosław Furmanek, skaut piłkarski.

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