Widzew Łódź może go mieć za milion euro. To inwestycyjna żyła złota

Widzew Łódź ma czterech zawodników do wyboru na pozycję lewego obrońcy. Mirosław Furmanek uważa, że najbardziej realne wydaje się pozyskanie Mehdiego Dorvala z włoskiego Bari. Zdaniem skauta piłkarskiego zawodnik ma olbrzymi potencjał sprzedażowy.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Mehdi Dorval chce dołączyć do Widzewa Łódź

Widzew Łódź w poprzednim sezonie na ostatni moment wywalczył utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Nadchodząca kampania ma być o wiele lepsza. Obecnie trwa budowanie kadry pierwszego zespołu, który ma powalczyć o najwyższe cele w lidze. Na ten moment łódzki klub sfinalizował tylko jeden transfer. Czerwona Armia pozyskała Karola Świderskiego. Reprezentant Polski kosztował milion euro.

Kolejnym celem transferowym ma być lewy obrońca. Z informacji przekazanych przez Mirosława Furmanka, wynika, że Widzew ma do wyboru czterech zawodników, którzy zostali im zaproponowani. Najbardziej prawdopodobna opcja to Mehdi Dorval.

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Mehdi Dorval to 25-letni zawodnik, który ma na swoim koncie występy w reprezentacji Algierii. Miniony sezon spędził w Bari na poziomie Serie B. Rozegrał 36 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował siedem asyst. Po spadku do Serie C zmiana klubu jest nieunikniona. Zdaniem skauta piłkarskiego Algierczyk ma ogromny potencjał sprzedażowy, więc w przyszłości Widzew Łódź może zarobić na nim ogromne pieniądze. Obecnie jest do wzięcia za milion euro.

– Z grona 4 zaproponowanych lewych obrońców dla Widzewa Łódź w tym momencie najbardziej realnym pod względem finansowym jest pozyskanie Mehdiego Dorvala z włoskiego klubu Bari. 4-krotnego reprezentanta Algierii można pozyskać za milion euro – napisał.

– Taka kwota za tak stosunkowo jeszcze młodego zawodnika (25 lat) jest wręcz promocyjna. Zawodnik i jego agent pomimo zainteresowania z silniejszych klubów bardzo optymistycznie podchodzą do możliwości dołączenia do łódzkiej drużyny i czekają na oficjalną ofertę z Widzewa. Zawodnik posiada niesamowity potencjał sprzedażowy i w bardzo krótkim czasie mógłby zostać sprzedany za wielokrotnie większą kwotę, za jaką zostałby pozyskany – dodał Mirosław Furmanek, skaut piłkarski.